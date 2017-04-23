Тимеа Бачински: Беларусь ожидает ряд успешных лет 2 23.04.2017, 16:20

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Тимеа Бачински

Известная швейцарская теннисистка уверена, что у белорусского тенниса впереди успешный период.

Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински после поражения Александре Саснович отметила, что у белорусского тенниса впереди успешный период.

«Беларусь ожидает ряд успешных лет. Ведь и мужская, и женская команды демонстрируют отличные результаты. Что касается женской сборной, то в ней много разноплановых сильных игроков.

Александра Саснович вызывает только положительные эмоции. Она тихая, спокойная, доброжелательная. В последние месяцы она демонстрирует очень хорошие результаты, так что, думаю, она будет становиться только лучше.

Не хочу сравнивать ее с Викой Азаренко — каждый игрок является индивидуальностью. Меня в юности часто сравнивали с Мартиной Хингис, и это было серьезным грузом», — цитирует Бачински «Прессбол».