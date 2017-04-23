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Шубу стюардессы Титаника продали на аукционе за $231 тысячу

  • 23.04.2017, 16:39
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Перед продажей стоимость лота оценивали в $100 тысяч.

Меховое пальто, которое носила стюардесса затонувшего корабля Титаник, продали на аукционе в Великобритании за 150 тысяч британских фунтов (около $192 тысяч). С учетом налогов и сборов покупатель заплатит 181 тысяч британских фунтов ($231 тысяч), сообщает ВВС.

Перед продажей стоимость лота оценивали в 80 тысяч фунтов.

Стюардесса Мейбл Беннетт, которой принадлежала шуба, взяла ее с собой для защиты от холода, поскольку на ней была только ночная рубашка когда экипажи спасательных шлюпок прибыли спасать пассажиров Титаника после столкновения корабля с айсбергом.

Мейбл Беннет умерла в 1974 году, а пальто отдала своей племяннице в 1960-х годах. Шуба впервые была выставлена на продажу в США в 1999 году.


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