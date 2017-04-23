В Гродно в тестовом режиме заработал Burger King

В Гродно в тестовом режиме заработал Burger King4
- 23.04.2017, 16:59
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Чем он отличается от минского?
22 апреля в центре Гродно на улице Советской, 25 в тестовом режиме начал работу ресторан быстрого питания Burger King, сообщает tut.by.
Меню стандартное, единственным отличием от минского ресторана станет отсутствие бесплатного долива напитков.
Официальное открытие ресторана пройдет в четверг, 27 апреля.
По информации Hrodna.life, Burger King будет работать ежедневно с 8.00 до 23.00. В скором времени появится доставка.