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В Гродно в тестовом режиме заработал Burger King

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  • 23.04.2017, 16:59
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Чем он отличается от минского?

22 апреля в центре Гродно на улице Советской, 25 в тестовом режиме начал работу ресторан быстрого питания Burger King, сообщает tut.by.


Меню стандартное, единственным отличием от минского ресторана станет отсутствие бесплатного долива напитков.

Официальное открытие ресторана пройдет в четверг, 27 апреля.

По информации Hrodna.life, Burger King будет работать ежедневно с 8.00 до 23.00. В скором времени появится доставка.


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