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Беларусь впервые в истории вышла в финал Кубка Федерации

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  • 23.04.2017, 17:07
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Арина Соболенко
Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Арина Соболенко вывела сборную Беларуси в финал турнира.

Белоруска Арина Соболенко обыграла швейцарку Викторию Голубич в четвертом поединке полуфинального матча Мировой группы Кубка федерации со счетом — 6:3, 2:6, 6:4. Счет в противостоянии стал 3:1 в пользу национальной команды Беларуси. Парный матч должен начаться в 18.00, передает «Прессбол».

Кубок Федерации. Мировая Группа. Полуфинал. Минск, Беларусь. 4-й матч

Арина Соболенко (125 ВТА) — Виктория Голубич (54) — 6:3, 2:6, 6:4

Беларусь — Швейцария — 3:1

Прошедшие игры:

Александра Саснович (96 ВТА) — Виктория Голубич (54) — 6:3, 5:7, 7:5

Арина Соболенко (125) — Тимеа Бачински (22) — 4:6, 5:7

Александра Саснович (96) — Тимеа Бачински (22) — 6:2, 7:6 (2)

Пара:

Ольга Говорцова (187 ВТА в паре)/Вера Лапко (171 ВТА в паре) — Белинда Бенчич (451 ВТА в паре)/Мартина Хингис (8 ВТА в паре).


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