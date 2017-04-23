Беларусь впервые в истории вышла в финал Кубка Федерации

Беларусь впервые в истории вышла в финал Кубка Федерации7
- 23.04.2017, 17:07
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Арина Соболенко вывела сборную Беларуси в финал турнира.
Белоруска Арина Соболенко обыграла швейцарку Викторию Голубич в четвертом поединке полуфинального матча Мировой группы Кубка федерации со счетом — 6:3, 2:6, 6:4. Счет в противостоянии стал 3:1 в пользу национальной команды Беларуси. Парный матч должен начаться в 18.00, передает «Прессбол».
Кубок Федерации. Мировая Группа. Полуфинал. Минск, Беларусь. 4-й матч
Арина Соболенко (125 ВТА) — Виктория Голубич (54) — 6:3, 2:6, 6:4
Беларусь — Швейцария — 3:1
Прошедшие игры:
Александра Саснович (96 ВТА) — Виктория Голубич (54) — 6:3, 5:7, 7:5
Арина Соболенко (125) — Тимеа Бачински (22) — 4:6, 5:7
Александра Саснович (96) — Тимеа Бачински (22) — 6:2, 7:6 (2)
Пара:
Ольга Говорцова (187 ВТА в паре)/Вера Лапко (171 ВТА в паре) — Белинда Бенчич (451 ВТА в паре)/Мартина Хингис (8 ВТА в паре).