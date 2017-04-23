Пинский активист: Протестное настроение нарастает, как снежный ком 4 23.04.2017, 17:24

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Люди не видят даже небольших изменений к лучшему.

Алесь Романович рассказал «Медиа-Полесью» о том, зачем вышел на площадь и об условиях содержания в ИВС.

В Пинске, как минимум, 12 человек получили административные взыскания за участие в «Марше нетунеядцев», которое проходило на площади Ленина 26 марта. Пинчуков присуждали и к суткам ареста, и к штрафам.

Самое большое наказание в Пинске получил Алесь Романович, а именно 15 суток ареста и 40 базовых величин штрафа.

Вечером 21 апреля член партии БНФ Алесь Романович вышел из Пинского ИВС. А на следующий день продавал рассаду капусты на рынке. Этот невысокий парень в очках совсем не похож на злостного нарушителя правопорядка, но он не раз сидел на «сутках» за свои убеждения. Последний раз это было в 2006 году.

- Сидел и сидел себе спокойно, - рассказывает Алесь, раньше в камере был такой деревянный помост, на котором лежали вповалку все суточники, теперь поставили деревянные нары.

По словам активиста, в камере в основном сидят по 6 человек, выдают постельное белье:

- Но его не всем хватает. Мне, по распоряжению начальника ИВС, заменили бельё на чистое в середине срока. Некоторым подушки попались рваные, одеяла ужасно воняли.

Алесь рассказывает, что приходилось выбирать, что терпеть: холод или вонь.

- Откроешь окно – холодно, закроешь – специфический запах от параши, которую выносят только по утрам, - констатирует Алесь.

Кормили, по словам бывшего «сидельца», средне: по утрам молочный суп, в обед что-то типа щей и каша перловая или ячневая, на ужин котлета с картошкой. Утром и вечером давали чай, а в обед кисель.

Но Алеся удивила посуда, из которой пили суточники:

- Это было такое пластиковое ведро, как от майонеза. В него наливали чай на всю камеру и люди пили его, пуская ведро по кругу. Мне удалось добиться отдельной кружки.

Родные передали Алесю передачу, так что питался он нормально. Но прогулок в Пинском ИВС нет, так как нет дворика для их проведения. В туалет выводят раз в день, но определенного графика нет, могут вывести и утром, а могут и в обед:

- Сделали нормальный душ, даже с горячей водой. Мне удалось помыться два раза.

Соседи по камере были разные, иногда чуть ли не бомжи, но чаще всего люди, злоупотребляющие спиртным:

- Их на 2-3 суток сажали, особенно много было после Пасхи, – рассказывает Алесь. Еще меня удивило то, что были люди, которые отбывали наказание, полученное еще в прошлом году.

Пытаясь скоротать время, Романович много читал:

- Там в камерах есть книги, в основном детективы, была и «Поднятая целина» Шолохова.

Пинчанин намерен оспорить решение суда:

- То, что я был 26 марта на площади Ленина, я признал в суде, и за это мне дали сутки. Но то, что я не подчинился требованиям милиционеров, – это не так. Меня двое мужчин по-гражданке схватили под руки и повели в автозак. Это хорошо видно на видео, которое я представлял суду. Судья не принял это во внимание и дал штраф в 40 базовых, а это 960 рублей - большая сумма.

Алесь писал в камере заявление на оказание помощи адвоката. Сотрудники ИВС сказали, что передали его в адвокатскую контору, но ответа не получили.

На вопрос о том, зачем он вышел на площадь, Алесь Романович ответил следующее:

- Я не мог не пойти. Я говорил еще в 2010 году, что меня сами люди позовут на площадь. Меня позвали, я пошел. Но там не было ни пикета, ни митинга – люди просто стояли и делились своими жизненными ситуациями. Люди не видят хоть небольших изменений к лучшему, и, если это загонять внутрь, то протестное настроение нарастет, как снежный ком. Во что это выльется – не хочется говорить.

Кстати, 21 апреля был наказан еще один человек, принимавший участие в пинских событиях 11 марта - блогер из Гомеля Максим Филиппович. Он осужден гомельским судом на 7 суток ареста. В общей сложности за участие в акциях «нетунеядцев» в разных городах Максим получил более 30 суток административного ареста.