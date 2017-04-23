закрыть
23 апреля 2017, воскресенье, 21:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как белорус с женой открыли бизнес в Марселе

  • 23.04.2017, 17:35
  • 6,025

Антон Звир переехал в Марсель уйму лет назад и стал в этом городе своим.

Мне приснился сон: танцующие головорезы окружают у Старого порта, крутят ножичком, трясут кулаками, бросают аркан. И тут на скутере появляется спаситель-супергерой Антон Звир — бывший минчанин, танцор, татуировщик, бизнесмен, переехавший в Марсель уйму лет назад и ставший в этом непонятном городе своим. Есть такие люди. Повстречать их — удача. Рядом с ними чувствуешь себя безопасно, их слушаешь с нескрываемым удовольствием, а потом жалеешь: вот и этот улетел от березок и стабильности… Мы сидим на диванчике в тату-салоне Антона, в дверь заходят бородатые мужики с наколками на плечах. Четкий белорусский парень рассказывает «Онлайнеру» о том, как быть оптимистом.

«17 лет назад все пытались куда-то уехать»

Антон с Женей проживают в городе, из которого, на первый взгляд, стоит удирать не оглядываясь. И на второй взгляд, и на третий тоже. Город Марсель выглядит безмятежно с трех точек: с острова, на котором стоит замок Иф, с крыши дома-машины Корбюзье и с холма у базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард. А меж улочек и в колодцах домов, где и бурлит жизнь, хочется обернуться незаметной букашкой. Антон получил медаль «Прожил 10 лет в Марселе», а оттого циничен и весел, плевать хотел на всеобщие штампы.

— Я попал во Францию в 2000 году. Это был Лион, — говорит наш собеседник, закуривая дешевую белорусскую сигарету, которые всегда старается привезти из дома: в Марселе за пачку просят €7. — В Минск, где учился в хореографическом училище и работал в балете, приехал директор Лионской консерватории Филипп Коэн. Мне и другу предложили постажироваться годик во Франции. Со стипендией и прочим. Мы долго не думали. 17 лет назад все пытались куда-то уехать. Для артиста балета перспективы в Европе были гораздо интереснее, чем в Беларуси. При этом мы рассуждали даже не о деньгах. Не в них ведь счастье.

Итак, год я учился в Лионе. Потом взяли в театр в Бордо. Поехал в Бордо — стало скучно танцевать классику. Желалось чего-то современного. Хотел перебраться в Ниццу. Но не получилось. Так как я белорус, меня особо сильно в Ницце не хотели. Два года проработал в Каннах. Потом в Италии, в Турине. Снова вернулся на Лазурный берег. Тут и возник вариант с Марселем.

Этот город мне сразу не глянулся. Приезжал как-то к друзьям: грязь, суета. Но потом мне показали другой Марсель, волшебный. И вот в этом Марселе я уже 10 лет.

Об ужасе, страхе и кредите на жилье в 2,3%

— Криминал? А назовите мне город, где нет криминала, — мы решаем сразу же закрыть эту стандартную тему. — Ну да, Минск. Зато в Марселе весело.

Сейчас я живу в шестом квартале. Раньше жил в восьмом. Считается, что он самый богатый и спокойный. Много раз из окна видел картину: улица, фонарь, девушка орет «Телефон, телефон!». А от нее убегает в ночь темнокожий гражданин. У бабушек воруют, отталкивают, хватают сумочки. Автомобили чистят. Такие дела.

После терактов в стране военные походили месяц по улицам и пропали. Тут как-то о терактах мало говорили. В Марселе хватает своих тем: порт, наркотрафик, мафия, разборки, стреляют в центре иногда. Как-то одного араба остановили. Год назад было. В багажнике 20 калашниковых. «Куда едете, — спрашивают, — любезный?» А он как на духу: «В тир!» — «Почему 20 автоматов, уважаемый?» — «Боялся, что поломаются, взял с запасом!» И так далее.

Антон криминальные байки о Марселе может травить долго. А вот Женя улыбаться почему-то не спешит.

— C Женькой мы познакомились три года назад. Это было в Минске. Потом я купил большой чемодан, взял наручники, скрутил ее. Гоп-стоп — и все, привез сюда! Свадьбу играли в Беларуси. Там же и венчались.

— Я ничего не знала про Марсель, — говорит Женя. — Да и сейчас, после двух лет жизни, не знаю.

— Она этого города боится. Когда жили в восьмом квартале, жаловалась: каждый день, мол, подходит один и тот же бомж и чего-то хочет. А я говорил, что не бомжей в Марселе нужно бояться. Бояться надо нашего соседа. Мы сейчас ремонт делаем. И вот этот тип заявляет мне на днях: если буду шуметь и мешать ему спать, он подожжет квартиру! На полном серьезе сказал. А потом в полицию вроде пошел бумагу подавать. Дело было, замечу, в час дня. Веселые тут люди.

Антон убежден: Марсель раскрывается не сразу.

— Я вам плюсы назову: пейзажи, море. Люди добрые, любят шутить. А еще климат и уровень жизни. Это второй город Франции, но раза в четыре дешевле, чем Париж. Здесь все дешевле: машины, квартиры, еда.

Жилье мы купили в кредит под хороший процент — 2,3. Помогла знакомая, агент по недвижимости. Квартира в девятиэтажном доме, отопление центральное. Обязательные платежи — €200. Это с учетом охранника, хотя толку от него… С водой и электричеством в месяц под €300 выходит.

Расходы на еду, если с морепродуктами, — около €400 в месяц. €60 — страховка на машину. Можно жить.

Открыть бизнес во Франции: миссия выполнима

В 18 лет Антон сделал свою первую татуировку в салоне «У лисицы». Вторую набил ему известный мастер Виктор Минко. И третью он же.

— Подружились. Я стал его учеником. И Женьку там же встретил. Она очень крутая татуировщица. Занимался тату как хобби во Франции. А потом решили, что можно сделать из этого бизнес.

Открыть свое дело на берегу Средиземного моря, говорит Антон, вероятно, в разы проще, чем в районе моря Минского. Но есть нюансы.

— У меня друг — директор центра помощи инвалидам. Он знает все о французских бюрократах. И вот мы с ним ходили по инстанциям. Искали какую-либо помощь для открытия бизнеса. В итоге только время потеряли. Никто ни фига нам не дал. Плюнули, собрались с друзьями и начали строить арт-клуб за свои. Решили, что у нас будет выставочная площадка с картинами и тату-салон. Деньги взяли в кредит под 4% на три года. Проценты небольшие — таким образом здесь помогают начинающим предпринимателям да и в целом бизнесу. Кредиты и вменяемые законы — больше ничего и не надо, наверное.

Долго искали место. Раньше был магазин какой-то детский — снесли до основания. Сами делали ремонт. Я художник, изготавливал рамки для картин, работа не пугала. Электрику подняли с нуля. Купили оборудование. Полтора года назад открылись. Площадь салона — 50 «квадратов». За месяц с «коммуналкой» платим что-то около €750. Недорого совсем, как мне кажется. Может, в Минске и дороже бы обошлось.

Когда я открывался, мама начиталась всякой ерунды про криминал и «крышу», переживала: Антон, на тебя же наезжать начнут! Глупости. Кто и зачем? А стандартных заморочек во Франции хватает. Пожарники постоянно кидаются на наши огнетушители: мол, у вас один, а надо два. Хотя по нормативам нужен один. При этом сами же и говорят: если пожар, выбегай за дверь, ничего ты этим огнетушителем не сделаешь.

Санстанция регулярно проверяет. В помещении должны быть медусловия: комната закрытая, с умывальником и так далее. Еще надо было пройти трехдневные курсы. Дали диплом, что теперь могу официально делать татуировку и пирсинг. Санстанцию я знаю хорошо, с ними проблем нет. Там среди сотрудников фанат балета хороший.

Антон не скрывает, что тату-салон — это его стратегический шаг по подготовке к профессиональной пенсии. Он продолжает работать в марсельском национальном балете. Обычно артисты балета уходят со сцены лет в 38—40.

— Еще пять лет постараюсь продержаться. Разумеется, если у тебя раскрученный салон, то быть владельцем бизнеса выгоднее, чем артистом. Но первые три года, как и в любом деле, вы вряд ли сможете шиковать. После первого года мы вышли в ноль. Сейчас идет небольшая прибыль. Надо еще вернуть кредит. Через три года можно будет говорить об успешности проекта.

Главное для него сейчас — раскручивать свой бренд. Механизмы стандартные: сарафанное радио, газеты, Facebook, Instagram, выставки, тату-конвенции. Вот недавно о белорусе написал известный в стране журнал.

— Во Франции очень популярна татуировка. Конкурентов в городе много. Но серьезная конкуренция — салонов десять, не больше. Мы в эту десятку входим. Женя у меня — выдающаяся татуировщица. Я что-то умею. Вообще, в России, Беларуси, Украине гораздо больше качественных мастеров. Потому что у нас хорошая художественная школа. В Европе много ширпотреба. Открывают заведения, толком ничего не умеют, через полгода закрывают.

Мы листаем каталоги с работами. Здесь и масс-маркет, и то, что для души.

— Уважающие себя татуировщики никогда не будут бить фашистские символы, — перечисляет азы культуры Звир. — Мы не бьем руки. Как-то заказал человек зоновские звезды на плечах, я ответил: пожалуйста, но только не у меня. Если тебя на пляже увидит вор в законе, он тебе их ножичком вырежет.

Русская криминальная татуировка пользуется спросом, но я бы не сказал, что большим. Есть американская школа — олдскул, есть мексиканская — это длинная тема, вам будет скучно. И все это по-прежнему трендово. А вот во Франции своего стиля как такового нет.

Мода сейчас формируется в соцсетях. Одна барышня сделала себе перышко, выложила в интернет — класс! Вторая добавила восьмерку-бесконечность — супер! Третья птичку попросила в дополнение — огонь! И вот все они ходят с одинаковыми птичками-перышками-восьмерками, как будто из инкубатора вылупились. Это одна часть клиентов. Вторая — те, кто заказывает серьезные татуировки. Они, конечно, сразу изучат мастера, его стиль, познакомятся с работами, а не будут заходить в первый попавшийся салон. Для этого и проводятся встречи, конвенции. Недавно был мотофестиваль. Нас тоже пригласили. Хотя обычно у байкеров свои мастера.

Байки из жизни: поцелуи, рыбаки и ограбление по-марсельски

Поцелуи

Пока мы беседуем, к Антону заходят новые клиенты и начинают целовать хозяев и их пришедшего коллегу. Целующиеся мужики идут по кругу, подбираются к нам… Отделались рукопожатием.

— Целование — это французская традиция. Приходишь в какую-нибудь компанию — все будут целоваться. Это занимает минут десять. А если не поцелуешь, то будут обижаться. Директора, к примеру, обязательно следует поцеловать. Но если первый встречный, можно обойтись, — поясняет Антон. — В каждом городе разное количество поцелуев. В Лионе был один, в Бордо — три! В Марселе — два. Приезжают клиенты из других регионов, ты их целуешь дважды, они опять голову тянут. Да что ж такое! Вы же в Марселе, ребята, расслабьтесь, хватит двух раз! Женьке это вообще не нравится, когда лезут. Как тут можно привыкнуть?

Аперитив

— Марсель — это город, как говорят французы, «релякс». В двенадцать принял аперитив — пастис или рикардо — и на душе благодать. Особенно если за окном солнце. Только когда идет дождь, у них паника. А один раз снег выпал. Весь город встал! Метро закрыли. Мажоры на сноубордах катались. Весело было.

Так вот, аперитив у них часто и без паузы переходит в дижестив. Приехал как-то друг-строитель. Ждем электрика. Открыли пастис, выпили полбутылки. Явился электрик. Ходит чего-то, ходит, потом говорит: «Ну ладно, наливай!» Выпили всю бутылку с электриком, решили, надо идти в парк. Все, поработали.

Рыбаки от бога

— Главное местное блюдо — буйабес. Хороший будет стоить минимум €85, для него надо не меньше 6—7 разных видов рыбы. Все серьезные рестораны держит корсиканская мафия. А кушать в Марселе нужно у кого-то дома — тогда проникнетесь на все сто.

Рыба, говорит Антон, — это отдельная тема на много часов задушевных бесед. В Марселе все рыбаки от бога. По их словам, конечно. Есть даже такая шутка: «Ты какую рыбу словил?» — «Во-о-от такую!!!» —«А, так ты из Марселя…»

— Марсельцы любят преувеличивать. Кажется, в этом я даже стал немного похож на них. Говорят, к примеру, что у них очень чистый город, столько мусорок! (Ни одной.)

Это абсурд? Это Марсель!

— Вот вам еще история про этот город, — продолжает Антон. — Очень символичная. Напротив моего салона находится спортзал. У нас вечеринка — сидим, отдыхаем. Видим в окно: бегают пацаны, кричат что-то вроде «Разбился, разбился!». Один залетает к нам: «Есть чем продезинфицировать?» Найдем, не проблема, но что, вообще говоря, случилось?

А вот что. Ребята пошли «на дело». Залезли в окно, не учли, что потолок навесной. Один провалился к чертям. То есть прямо в зал. Его друзья позвонили спасателям.

И я звоню — хозяину. Знаю его хорошо. Говорю: «Приезжай быстрее, у тебя парень внутри. И явно не качается, так как света нет». А уже и пожарники прилетели, готовы резать окна. Потом смотрели с ними видео и ржали, как кони: сверху падает чувак, приземляется в 20 сантиметрах от барной стойки — еще повезло ему. Сразу же вскакивает и начинает по всему залу бегать, как белка в колесе.

Финал истории. Является хозяин. Звонит родителям этого балбеса: «Ай-яй-яй! Дайте ему ремня». И это человек, у которого только что пытались ограбить спортзал. «Нечего мне больше делать — в суд подавать». Замяли…

Французы лезут воровать, падают, а потом вот так все завершается. Скажете, абсурд? Да нет. Это Марсель!

О рефлексиях и соленых огурцах

У Антона веселая жизнь. С утра до 17:45 балет, репетиции, потом он едет в салон, работает допоздна. Если вы вкалываете, вам особо не до рефлексий — что во Франции, что в РБ.

— Обычно спрашивают про эмигрантское разочарование. Отвечаю: было. Накатывало. Отпускало. Когда прошла юношеская романтика, хотелось все бросить и вернуться назад. Теперь не хочется. Хотя ностальгия присутствует. Тут рядом есть русский магазин. Вернее, армянский даже, но с небольшим количеством «русских» продуктов. Сделанных в Германии. В общем, все сложно. Иногда мы туда заезжаем — за огурчиками солеными, селедкой. Белорусов тут знать не знали, все время русскими называют, а мы все время одергиваем: мы не русские. 17 лет уже всех поправляю.

— Мне в первое время было очень тяжело, — говорит Женя. — Этот город… В общем, любить его я пока не научилась. Одна стараюсь по улицам не ходить. Муж бережет.

— Да нормально она ходит! Берет биту на плечо и идет. Никто особо не трогает, — шутит Антон. — Необязательно оставаться в Марселе на всю жизнь. Это в Беларуси некоторые вешают на шею якорь. Нас здесь никто не держит. Можно и второй салон открыть, когда сделаешь себе имя. Сеть салонов. Да много чего можно сделать!


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко