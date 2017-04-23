Макрон лидирует на выборах президента Франции по данным exit-poll
- 23.04.2017, 17:45
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На втором месте расположилась лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Бывший министр финансов Франции Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах, согласно данным exit-poll, передает mk.ru.
Предварительные опросы проголосовавших на выборах показали, что Макрон пользуется поддержкой 24% избирателей.
На втором месте, согласно опубликованным данным, которые приводит RTBF, расположилась лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (22%).
Далее идут экс-премьер Франсуа Фийон (20,5%) и кандидат от движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (18%).