В Беларуси из-за сильного ветра пострадали более 480 населенных пунктов 23.04.2017, 17:56

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Сильный ветер нарушил электроснабжение, снес крыши и повалил деревья.

Мощный ветер порывами до 24 м/с доставил немало хлопот вчера, 22 апреля. По данным mchs.gov.by, в 37 населенных пунктах Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей разрушены кровли девяти жилых домов, семи хозяйственных построек, двух производственных помещений и 47 сельскохозяйственных зданий, пишет kp.by.

Случаи падения деревьев были в Быховском, Бобруйском, Кировском, Костюковичском, Краснопольском, Могилевском, Славгородском, Чаусском и Шкловском районах Могилевской области, а также в Пуховичском районе Минской области.

Периодически нарушалось электроснабжение — пострадал 481 населенный пункт. Сегодня утром электроснабжение было восстановлено.

Пострадавших нет.