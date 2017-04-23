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Видеофакт: В Ростове из дыры в полу автобуса забил фонтан

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  • 23.04.2017, 18:05
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Видео из Ростова удивило интернет-пользователей.

Пользователи Сети обсуждают прелюбопытнейшее видео, снятое одним из пассажиров ростовского автобуса. В ролике показано, как через дыру в полу транспортного средства бьет фонтан воды и заливает салон, пишет mk.ru.

За кадром некая женщина обращается к шоферу: «Водитель, у вас вода в салоне!»Впрочем, вскоре она сама себя успокаивает: «Все нормально, она сольется».

Позже в ролике слышен другой голос, мужской: «Это же чистая вода, дождевая».

Известно, что ролик был снят 18 апреля - в тот день в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень, о чем свидетельствуют многочисленные видеозаписи: машины буквально плыли по дорогам. Видимо, в не слишком герметичных из них появлялись вот такие гейзеры.


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