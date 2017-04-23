На выборах во Франции зафиксирована рекордная явка избирателей 1 23.04.2017, 18:17

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Количество избирателей стало одним из рекордных показателей за последние 40 лет.

На выборах президента Франции Министерство внутренних дел страны зафиксировало один из самых высоких уровней явки за последние 40 лет. К полудню в первом туре голосования на участки пришли 28,54% избирателей. Об этом сообщает RFI.

Выше явка была лишь на выборах 1974 года и в 2007 году, когда победу одержал Николя Саркози.

Журналисты также сообщают, что на многих избирательных участках страны образовались большие очереди.

Сегодня французы голосуют в первом туре выборов президента. Президент Франции избирается прямым тайным голосованием по мажоритарной системе одномандатных избирательных округов в два тура. Для победы кандидату необходимо абсолютное большинство голосов в одном или двух турах - вне зависимости от явки. Французам предстоит сделать выбор из 11 кандидатов.