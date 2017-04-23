Как из-за одного брестского бюрократа возникли огромные очереди 11 23.04.2017, 18:21

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Типичный пример белорусского руководителя гопредприятия, который в его развитии не заинтересован.

О любопытной ситуации в Бресте сообщила «Трибуна».

На первый домашний матч брестского «Динамо» против БАТЭ в чемпионате страны-2017 пришло 9100 зрителей. Однако на стадионе работало всего шесть точек питания. Во время перерыва возле них собрались огромные очереди. Булочки и растворимый кофе быстро исчезли с прилавков.

Алексей Русак, один из организаторов матча, объяснил, почему так произошло:

– Дело в том, что директор ОСК «Брестский» Казимир Рингевич сильно мешает развитию клубного маркетинга. Последний пример – размещение точек питания на территории спорткомплекса. Человек просто не хочет никого пускать на стадион. На игре с БАТЭ мы хотели поставить на стадионе дополнительные точки общепита. Договорились о сотрудничестве с известными в Бресте заведениями... В день матча люди приехали на стадион, но директор отказался предоставить им источник электроэнергии. Вышла совсем неприятная ситуация.

Сам Казимир Рингевич объяснил, что у предпринимателей не было разрешения «Энергонадзора» на подключение к электрическим сетям (разрешение на торговлю было).

При этом, как отмечает «Трибуна», на большинстве белорусских стадионов такие вопросы решаются без бумажной волокиты – достаточно устной договоренности с руководством арен.

Обсуждая ситуацию, интернет-пользователи называют директора ОСК «Брестский» типичным примером белорусского руководителя гопредприятия, который на самом деле в его развитии не заинтересован.