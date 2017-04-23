Азаренко: Хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали на трибунах 10 23.04.2017, 18:35

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Звезда мирового тенниса рассказала об эмоциях во время поединков белорусок в полуфинальном матче Кубка Федерации.

Звезда мирового тенниса Виктория Азаренко, пока не возобновившая карьеру, рассказала о том, что чувствовала во время поединков партнерш по женской сборной Беларуси в полуфинальном матче Мировой группы Кубка федерации против швейцарок, передает «Прессбол».

- Хотелось выйти на корт и помочь. Горжусь девочками: Арина Соболенко после субботнего проигрыша вышла и победила оппонентку в упорной борьбе. Сегодня мы имеем позитивный результат — можно бороться за самые высокие позиции в мире. Я очень надеюсь, что в финале мы сыграем дома. Если все сложится, хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали. Только не так, как Москве. Когда выступали в России, зрители кричали и такими словами, и такими — был полный хаос.

Предполагала, что, если бы дело дошло до решающей парной встречи, результат оказался бы не в нашу пользу. А так все заслуженно: если судить по этим двум дням, уровень белорусок был выше.

Финал? Нам есть чем в нем играть. Уровень игры можно повысить, но бойцовские качества — иная вещь. Они у нас есть.

Сможет ли Соболенко вырасти в теннисистку уровня первой двадцатки мирового рейтинга? Не сомневаюсь, что Арина может достичь высоких результатов — всегда говорю об этом на командных ужинах. С годами Арина наберется опыта. Если есть характер, желание и трудолюбие, можно достичь многого.