закрыть
23 апреля 2017, воскресенье, 21:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Азаренко: Хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали на трибунах

10
  • 23.04.2017, 18:35
  • 4,567

Звезда мирового тенниса рассказала об эмоциях во время поединков белорусок в полуфинальном матче Кубка Федерации.

Звезда мирового тенниса Виктория Азаренко, пока не возобновившая карьеру, рассказала о том, что чувствовала во время поединков партнерш по женской сборной Беларуси в полуфинальном матче Мировой группы Кубка федерации против швейцарок, передает «Прессбол».

- Хотелось выйти на корт и помочь. Горжусь девочками: Арина Соболенко после субботнего проигрыша вышла и победила оппонентку в упорной борьбе. Сегодня мы имеем позитивный результат — можно бороться за самые высокие позиции в мире. Я очень надеюсь, что в финале мы сыграем дома. Если все сложится, хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали. Только не так, как Москве. Когда выступали в России, зрители кричали и такими словами, и такими — был полный хаос.

Предполагала, что, если бы дело дошло до решающей парной встречи, результат оказался бы не в нашу пользу. А так все заслуженно: если судить по этим двум дням, уровень белорусок был выше.

Финал? Нам есть чем в нем играть. Уровень игры можно повысить, но бойцовские качества — иная вещь. Они у нас есть.

Сможет ли Соболенко вырасти в теннисистку уровня первой двадцатки мирового рейтинга? Не сомневаюсь, что Арина может достичь высоких результатов — всегда говорю об этом на командных ужинах. С годами Арина наберется опыта. Если есть характер, желание и трудолюбие, можно достичь многого.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко