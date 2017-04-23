закрыть
23 апреля 2017, воскресенье, 21:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Пивзавод «Криница» готовят к приватизации

5
  • 23.04.2017, 18:49
  • 6,462

Кто может быть в числе покупателей?

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) занимается предприватизационной подготовкой минского пивзавода «Криница». Однако о приходе стратегического инвестора на крупнейший государственный пивзавод пока рано говорить.

«Речь пока идет только о предприватизационной поддержке. Мы поможем компании улучшить управление, ИТ, контроль качества и так далее, если выработаем совместный план действий», — сказал tut.by представитель ЕБРР Антон Усов.

На этой неделе на встрече с журналистами председатель концерна «Белгоспищепром», куда входит «Криница», Александр Забелло заявил о том, что «уже есть две транснациональные компании (ТНК), которые достаточно серьезно смотрят на «Криницу», производят на ней определенную линейку лицензионной продукции». Он уточнил, что это компании из Дании и Турции, но не назвал их, отметив лишь, что «это не «Карлсберг». В прошлом году турецкая компания Anadolu Efes подписала лицензионное соглашение с «Криницей» на розлив «Золотой бочки» и заявила, что не прочь стать акционером минского завода.

Александр Забелло считает, что предприятию за несколько лет удалось «вернуть свою долю на рынке и лояльность потребителей». Сейчас «самая большая проблема — платежи по ранее взятым кредитам». «Каждый месяц надо около 50 млрд неденоминированных рублей платить только по процентам. Но сейчас предприятие работает с чистой прибылью, с рентабельностью и к нему изменилось и отношение ЕБРР», — сказал председатель концерна.

«Делегация во главе с вице-президентом банка была на предприятии в апреле. Мы провели презентацию того, что делается, они попробовали продукцию, прошлись по производству. Сегодня в концерне проходят переговоры с их представителями, они более детально смотрят на маркетинговую и производственную политику и уже серьезно подошли к поиску возможных инвесторов, хотя у нас они уже, возможно, и есть», — заявил Забелло.

Выручка «Криницы», в которой государству принадлежит 84,5% акций, за 2016 год составила 88,6 млн рублей, что на 12,2 млн рублей больше показателя 2015 года. При этом чистая прибыль возросла в 19 раз: с 2 до 38 тысяч рублей. На начало текущего года на балансе завода значились кредиты и займы на 34,5 млн рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составила 25,1 млн рублей.

На белорусском рынке три основных пивзавода контролируют международные компании. Разговоры о приходе ТНК на «Криницу» ведутся давно. О своих планах сообщали SABMiller, Oasis, Anheuser-Busch Inbev, а «Балтика» даже инвестировала в завод, но потом со скандалом выходила из проекта.

В настоящее время, по словам участников рынка, при поддержке ЕБРР, возможно, кто-то и зайдет в «Криницу». «Но явно придется заплатить высокую цену государству за приобретение пакета акций, сохранить все социальные обязательства и так далее. Однако на стагнирующем пивном рынке быстро окупить вложения будет непросто. Поэтому сложно представить, какой может быть конфигурация. Она сейчас так просто не просматривается. Может быть, решение будет найдено с помощью кредита, который предоставит ЕБРР», — рассуждают участники рынка. Возможно, банк станет акционером пивзавода? «Как правило, вопрос о нашем акционерном участии решается после прихода стратегического инвестора», — ответил Усов. Стоит отметить, что в периоде с 2003-го по 2008 год государственный пакет в «Кринице» находился в доверительном управлении Приорбанка.

Осенью 2016 года правительство Беларуси предложило ЕБРР принять участие в предприватизационной подготовке нескольких белорусских предприятий. Банк, судя по всему, принял решение начать этот процесс с «Криницы».


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко