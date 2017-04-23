МВФ: Великобритания может покинуть пятерку ведущих экономик мира 1 23.04.2017, 19:41

Дополнительное негативное влияние на экономику Великобритании будет оказывать и выход страны из ЕС.

До 2022 года Великобритания может покинуть пятерку крупнейших экономик мира по валовому внутреннему продукту (ВВП) в номинальном выражении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозам фонда, Индия может обогнать Германию и занять четвертое место в мире к 2022 году, оттеснив Великобританию на шестое место.

Эксперты убеждены, что экономический спад в Великобритании происходит на фоне преобразования торговых отношений после Brexit. В то время, как экономика Индии растет на 9,9% в год, МВФ прогнозирует, что в этом году рост ВВП в Великобритании составит всего два процента, в 2018 году – 1,8%.

24 марта глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что по подсчетам Европейской комиссии, за выход из Европейского союза Лондону придется заплатить около €50 млрд ($62 млрд).