закрыть
23 апреля 2017, воскресенье, 21:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

МВФ: Великобритания может покинуть пятерку ведущих экономик мира

1
  • 23.04.2017, 19:41

Дополнительное негативное влияние на экономику Великобритании будет оказывать и выход страны из ЕС.

До 2022 года Великобритания может покинуть пятерку крупнейших экономик мира по валовому внутреннему продукту (ВВП) в номинальном выражении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозам фонда, Индия может обогнать Германию и занять четвертое место в мире к 2022 году, оттеснив Великобританию на шестое место.

Эксперты убеждены, что экономический спад в Великобритании происходит на фоне преобразования торговых отношений после Brexit. В то время, как экономика Индии растет на 9,9% в год, МВФ прогнозирует, что в этом году рост ВВП в Великобритании составит всего два процента, в 2018 году – 1,8%.

24 марта глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что по подсчетам Европейской комиссии, за выход из Европейского союза Лондону придется заплатить около €50 млрд ($62 млрд).


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко