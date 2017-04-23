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МИД Австралии ответил на угрозы КНДР нанести ядерный удар

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  • 23.04.2017, 19:58

Глава МИД Австралии посоветовала Северной Корее вкладывать деньги в свой «многострадальный народ».

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп ответила на заявление северокорейского дипломата, пригрозившего ее государству ядерным ударом в случае продолжения «проамериканской политики».

Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Глава австралийского МИД заявила, что режиму КНДР следует тратить деньги не на создание оружия массового поражения, а на «свой многострадальный народ».

Ранее Сharter.97.org сообщал о том, что Северная Корея грозит Австралии ядерным ударом. Причиной высказанных угроз стало заявление главы МИД Австралии о том, что КНДР необходимо сдерживать.


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