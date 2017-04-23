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Минобороны Дании: Хакеры РФ два года взламывали почту наших сотрудников

  • 23.04.2017, 20:46

Хакеры из России, связанные с руководством страны, два года получали доступ к электронным почтовым ящикам Минобороны Дании.

Об этом рассказал министр обороны страны Клаус Йорт Фредриксен, передает «Медуза».

В отчете, который приводит Berlingske, сообщается, что в течение 2015 и 2016 годов хакеры из группировки Fancy Bear имели доступ к несекретному содержимому почты некоторых сотрудников военного ведомства.

Отмечается, что взлом стал возможен потому, что не все почтовые ящики были достаточно защищены. Теперь эту проблему устранили.

Представители Кремля не смогли оперативно прокомментировать Reuters сделанные Фредриксеном заявления.

«Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, которые просто развлекаются. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима», — заявил Фредриксен.


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