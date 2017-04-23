Белоруска выиграла Варшавский марафон 23.04.2017, 20:53

В марафоне участвовало 20 тысяч человек.

Белоруска Анастасия Иванова стала победительницей Orlen Warsaw Marathon. Это крупнейший марафон в польской столице. В нем приняло участие около 20 тысяч человек, передает radyjo.net.

Дистанция марафона - 42 километра 195 метров. Белоруска пробежала его 2 часа 28 минут и 42 секунды. Время марафона для участников составлял 5 часов 30 минут.

Лучшим бегуном среди мужчин стал кениец Феликс Кимутай. 42 км 195 метров он пробежал за 2 часа 10 минут и 34 секунды.