Белорусские дороги в десяти фото 13 23.04.2017, 21:12

«Чемпионом» по разбитым дорогам оказалась Минщина.

Tut.by публикует подборку из десяти свеженьких весенних фото, которые произвели на нас неизгладимое впечатление.

Самыми активными участниками фотофиксации разбитых дорог оказались жители Могилева: они прислали около десяти снимков городских улиц, требующих ремонта. Не отстает и столица: шесть кадров с ямами мы получили из Минска. Сделаны они в основном на въездах к жилым домам и во дворах. Продемонстрировали свои ямы и даже полное отсутствие дорог жители Минской области. Было чем «похвастаться» на широкую публику и деревенской глубинке из Витебской и Гродненской областей.

1. Минский район, агрогородок Гатово

Этот населенный пункт находится всего в 5 км от Минска, но присланные фотографии впечатляют: ведь дорогой общего пользования это не назовешь, скорее — суровая трасса для джип-триала. Даже отправитель этих снимков написал под одним из них: «Это Гатово, детка», как бы предупреждая — слабакам тут не место! Ведь, судя по фото, застревают здесь даже внедорожники!

2. Могилевская область, Бобруйск, 1-й переулок Дунаевского

Лопата — непременный атрибут любого автомобилиста, который ездит по 1-му переулку Дунаевского в Бобруйске. Даже читатель, который прислал нам фото, написал под одной из них: «Копай, копай…». По-видимому, этим делом днем и ночью и занимаются автомобилисты из этого переулка.

3. Гродненская область, Лида, микрорайон Чеховцы

«Вот такая дорога у нас», — пишут нам жители нового лидского микрорайона Чеховцы. А на фото видно, что на так называемой дороге, на брюхо садятся даже почтовые микроавтобусы. Так что «милой черноглазой» в «в дом с резным палисадом» письма, скорее всего, не дойдут.

4. Минская область, дорога Р59 Смолевичи — Червень, возле деревни Студенка

«Дороги лучше, чем в России и Украине? Уже нет!» — написал читатель под этим фото.

Говорят, отличительная черта белорусов — ныть и жаловаться. А что, если смотреть на все более позитивно? Например, даже такая дорога, где яма на яме, может оказаться веселым развлечением, если во время езды по ней предаваться детской забаве под стишок «По кочкам, по кочкам, по маленьким пенечкам, да в ямку бух!».

5. Минская область, Узденский район, деревня Рябиновка

Деревня Рябиновка находится рядом с трассой Р23 Минск — Микашевичи. «Яма на яме! Объехать нереально, только если по полю (по озимым)! И такой дороги 2 км!» — сообщил читатель.

Удивительно, но на дороге даже видны следы разметки! Не ругайте дорожников — они стараются и делают все, что в их силах.

6. Минская область, Пуховичский район, поселок Дружный

«Дорога после недавнего ремонта», — сообщается под фото. Ах, бросьте вы придираться! Действительно, латки на дороге черные, значит — совсем свежие. Но ведь не было бы их, то ездить было бы гораздо хуже!

7. Витебская область, Полоцк, микрорайон Мариненко

«Такое море у нас всегда после дождя», — написал читатель. И вот даже не знаем, как это воспринять: море — это всегда хорошо, двойная польза: нервы успокоить и автомобиль помыть.

8. Могилев, улица Якубовского, 45

А в Могилеве хоть и не море, а лишь озеро, но зато — невысыхающее!

«Озеро, вода никуда не уходит, скапливается грязь. Вода зимой замерзает и разрушает асфальт. Дети вынуждены мимо этой лужи ходить в школу. При ремонте были допущены ошибки, при которых вода не стекает в канализацию», — сообщили могилевчане. Зато как красиво в водной озерной глади отражаются ветки деревьев и весеннее небо!

9. Минск, улица Маяковского, 2в

«А это подъезд к заправке и автомойке самообслуживания „Чистый слоник“. Ямы ужасные, и даже не объехать. Уже который год ничего не делают тут», — написано под фото.

А может, столичные коммунальники подумали, что раз мойка самообслуживания, так вдруг автомобилисты и сами дорогу сделают? Делов-то!

10. Минск, проспект Дзержинского, 69

Читатель сообщил, что дыра появилась на дороге за зданием Беларусбанка еще в декабре 2016 года под припаркованным авто. До сих пор ее даже не засыпали.

А вдруг не дыра, а какая-то особенно оберегаемая яма. Потому и не заделывают ее местные коммунальники, и оградили ее заботливо столбиками с полосатой лентой.