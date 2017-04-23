Фотофакт: Здание «Белэкспо» в центре Минска снесли 10 23.04.2017, 22:00

На месте снесенного здания арабский инвестор намерен построить «многофункциональный комплекс».

Здания известного выставочного комплекса «Белэкспо» в центре Минска больше нет. Об этом в своем твиттере сообщил блогер Антон Мотолько.

Напомним, на месте бывшей 2-й больницы и «Белэкспо» в границах улиц Янки Купалы - Максима Богдановича - реки Свислочь арабский инвестор построит к 2021 году многофункциональный комплекс.

Больницу снесли первой, сейчас руки дошли до выставочного комплекса.