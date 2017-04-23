Фийон призвал голосовать за Макрона во втором туре
- 23.04.2017, 22:25
Кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон признал поражение в первом туре президентских выборов во Франции.
Он объявил, что во втором туре будет голосовать за лидирующего по итогам голосования Эммануэля Макрона.
По данным экзит-поллов, Макрон стал лидером в первом туре с 23-24 процентов голосов. Второе место заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, у нее от 21,6 до 23 процента голосов. Фийон набрал около 20 процентов голосов.
Ранее голосовать за Макрона и против Ле Пен уже призвал кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон.