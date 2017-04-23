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Фийон призвал голосовать за Макрона во втором туре

  • 23.04.2017, 22:25
Франсуа Фийон

Кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон признал поражение в первом туре президентских выборов во Франции.

Он объявил, что во втором туре будет голосовать за лидирующего по итогам голосования Эммануэля Макрона.

По данным экзит-поллов, Макрон стал лидером в первом туре с 23-24 процентов голосов. Второе место заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, у нее от 21,6 до 23 процента голосов. Фийон набрал около 20 процентов голосов.

Ранее голосовать за Макрона и против Ле Пен уже призвал кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон.


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