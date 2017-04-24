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Белорусская дзюдоистка стала чемпионкой Европы за две минуты

  • 24.04.2017, 7:54
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Марина Слуцкая выиграла ЧЕ в Варшаве.

Чемпионат Европы по дзюдо в эти дни проходит в польской столице. В финале соревнований в весовой категории до 78 кг белоруске Марине Слуцкой противостояла спортсменка из Украины Светлана Яромка, сообщает aif.by.

Бой девушек продолжался около двух минут. Именно столько времени понадобилось Марине Слуцкой, чтобы заработать от судей оценку «иппон», которая означает досрочную победу над соперницей. Таким образом, «золото» континентального первенства отправится в Беларусь, «серебро» – в Украину. Бронзовые награды достались немке Каролин Вайсс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины.

Отметим, что это не первый громкий успех Марины Слуцкой. В начале апреля наша соотечественница выиграла престижный турнир «Гран-при Тбилиси».


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