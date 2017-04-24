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Европа указала Лукашенко на его место

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  • 24.04.2017, 8:05
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Запад не поверил сказкам диктатора.

Недавно восстановленный диалог Беларуси с ЕС может быть приостановлен. Камнем преткновения стали последние жесткие действия белорусских властей в отношении мирных демонстрантов. В этом белорусский правитель признался, выступая с «обращением к народу и парламенту», пишет корреспондент «Независимой газеты» в Беларуси Антон Ходасевич.

«Неужели обратно возвращаемся к тому, с чего начинали», – сокрушался Александр Лукашенко, говоря о нынешнем состоянии белорусско-европейских отношений. Он признался, что недавно оживившийся «диалог» снова тормозится из-за негативной оценки европейскими чиновниками действий белорусских властей во время мирной демонстрации 25 марта и накануне этого события. «Прекратите нам понукать – «вот вы применили какую-то чрезмерную силу», – рассказал Лукашенко о реакции ЕС на белорусские события. Напомним, что правозащитники насчитали тогда около тысячи задержанных. Людей вне зависимости от возраста и цели пребывания в центре города во время акции оппозиции хватали, избивали и грубо закидывали в так называемые автозаки – камеры на колесах производства МАЗ.

По словам Лукашенко, после этих событий министра иностранных дел Владимира Макея уже не принимают в Европе с распростертыми объятиями. «Этот Макей уже боится к вам ехать. Он уже высох. Как ни приедет, то там чрезмерная сила, то там», – откровенничал диктатор.

Ранее СМИ неоднократно писали о том, что «диалог» Минска и Брюсселя хоть и идет, что видно по количеству визитов в Минск европейских чиновников, но содержание его широкой общественности неизвестно. В своих публичных заявлениях стороны, в том числе и белорусская, воздерживались от конкретных заявлений. Кстати, спичрайтеры Лукашенко рекомендовали ему и в этот раз поступить таким же образом. С «бумажки» он прочитал, что Беларуси «жизненно необходимо уже в этом году существенно продвинуться в достижении полноценного взаимодействия по всем направлениям» с Европейским союзом», что он очень благодарен ЕС за отмену ограничительных мер и «развитие различных двусторонних инструментов политического диалога». Однако затем Лукашенко не выдержал, отошел от написанного доклада и дал волю эмоциям. Как правило, так резко, грубо и эмоционально белорусский правитель высказывается, когда обсуждение некоего вопроса заходит в тупик. Так было и в отношениях с Россией, когда во время нефтегазового конфликта он не только отказался подписывать Таможенный кодекс, но и не поехал на Совет ЕАЭС и предупредил, что отзовет своих представителей из евразийских структур.

Судя по всему, сейчас в тупик заходят отношения с ЕС. Показательно, что именно только с Европой. К США у Лукашенко претензий нет. «Сегодня мы говорим и слушаем друг друга», – оценил он уровень двустороннего взаимодействия с этой страной.

Вполне вероятно, что в этой ситуации и без того непростые переговоры с МВФ станут еще сложнее. Лукашенко «раскрыл некоторые секреты» диалога и с этой структурой. Официальный Минск не готов уходить от перекрестного субсидирования в экономике в ближайшие год-полтора, как того требует МВФ, поскольку это приведет к необходимости повысить стоимость тарифов на ЖКУ для населения. «Мы не можем одномоментно за год-полтора сделать 100% плату жилищно-коммунальных услуг, потому что будут огромные неплатежи и это дестабилизирует обстановку в обществе», – пояснил диктатор. По его словам, эксперты МВФ согласились с тем, что срок будет увеличен до 4–5 лет. Отказывается Минск и реформировать госсектор, неэффективность которого становится уже угрозой и для экономики, и для банковского сектора. Ранее шла речь о том, что госпредприятия отсортируют по принципу «сохранять», «банкротить», «продавать». Для оставшихся выработают правила работы, дадут им хозяйственную самостоятельность и выведут из-под прямого управления отраслевыми министерствами и переведут в подчинение Госкомимущества. «Это бухгалтерия», – охарактеризовал Лукашенко это ведомство и заявил, что управлять предприятиями оно не способно.

По мнению экспертов, не понравятся фонду и другие заявления правителя Беларуси по поводу экономической политики. Он заявил, что никакой либерализации там не будет, и приказал министру торговли и антимонопольного регулирования вернуться к прежней практике регулирования ценообразования.

Судя по сказанному Лукашенко, Европа не поверила в созданную белорусскими пропагандистами идею, что посадки, задержания и избиения последнего времени были вызваны угрозой дестабилизации извне. Правда, это не помешало белорусскому правителю припомнить ее в своем послании: «Люди с боеприпасами, с оружием со всех сторон прут в страну».

Неубедительной эту версию местные наблюдатели и правозащитники считают потому, что никаких подтверждений ей не находится. Например, история с автомобилем оружия, который прорывался из Украины, так и не получила продолжения, и под давлением украинской стороны белорусские пограничники фактически сами от нее отказались. Пока властям не удалось доказать, что детский лагерь под Бобруйском готовил «боевиков», как не нашлось доказательств существования таких «лагерей» и в Польше, и в Литве. «Лукашенко получил тяжелую морально-психологическую травму», – говорит политолог Валерий Карбалевич о реакции диктатора на социальные протесты населения против снижения уровня жизни и экономической политики власти, которые прошли в марте.


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