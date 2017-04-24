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Месси забил 500-й гол за «Барселону»

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  • 24.04.2017, 9:11
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Фото: Getty Images

Аргентинский форвард отметился дублем в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде победить со счетом 3:2.

Аргентинский форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси достиг отметки в 500 забитых мячей в матчах за команду во всех турнирах.

В воскресенье 29-летний Месси отметился дублем в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде победить со счетом 3:2, сообщает championat.com.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» - приз лучшему футболисту мира.


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