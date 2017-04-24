В Париже за Ле Пен проголосовали менее 5% избирателей 8 24.04.2017, 9:30

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Макрон уверенно победил пророссийского кандидата в крупнейших городах Франции.

По данным МВД Франции, избиратели крупнейших городов Франции в первом туре президентских выборов предпочли голосовать за Эммануэля Макрона. Так, в Париже за Марин Ле Пен проголосовали 4,99% избирателей. 34% жителей французской столицы поддержали Макрона, 26% — Франсуа Фийона, отмечает РБК.

В Лионе Ле Пен заняла четвертое место, получив 16%. Первые два места в этом городе получили Макрон (26%) и Фийон (23%).

В департаменте Жиронда (столица — Бордо) Ле Пен получила 18%, уступив Макрону и Жану-Люку Меланшону. Аналогичная ситуация сложилась и в Тулузе, где у лидера Национального фронта 16% поддержки.

При этом Ле Пен поддержали в Марселе, Ницце, где Национальный фронт в первом туре получал первое место и на парламентских выборах, а также на севере страны, где она получила более 30% голосов.

Наибольший процент Ле Пен получила в департаменте Эна, который находится недалеко от границы c Бельгией. Там за лидера Национального фронта проголосовали 35% избирателей. Макрон получил более 30% в Париже, а также в одном из департаментов в провинции Бретань на западе Франции.