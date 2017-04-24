Топ-7 самых красивых белорусских теннисисток

Топ-7 самых красивых белорусских теннисисток5
- 24.04.2017, 9:56
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Женская сборная Беларуси по теннису добилась исторического успеха — вышла в финал Кубка Федерации.
В эти выходные наши девушки на «Чижовка-Арене» победили швейцарок со счетом 3:2.
«Наша Ніва» публикует подборку фотографий наших теннисисток, которые завоевывают мировую известность. В рейтинг не включена самая известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая пока восстанавливает спортивную форму после рождения ребенка.
Александра Соснович
22 года, 96-я ракетка мира
Призовые за карьеру: $765,353
Арина Соболенко
18 лет, 125-я ракетка мира
Призовые за карьеру: $67,845
Ольга Говорцова
28 лет, 147-я ракетка мира
Призовые за карьеру: $3,029,076
Its this time of the year ⚪️❤️💚 @FedCup #FedCup #Belarus #BLR pic.twitter.com/AteMFwO5LC— Olga Govortsova (@OGovortsova) 9 февраля 2017 г.
Hiking in this beautiful place ☀️☀️☀️ pic.twitter.com/nyn7UuoSLj— Olga Govortsova (@OGovortsova) 15 февраля 2016 г.
30 ноября 2015 г.
Вера Лапко
18 лет, 241-я ракетка мира
Призовые за карьеру: $38,259
Светлана Пироженко
24 года, 449-я ракетка мира
Призовые за карьеру: $69,220
Ирина Шиманович
19 лет, 535-я ракетка мира
Призовые за карьеру: $23,149
Илона Кремень
22 года, 556-я ракетка мира
Призовые за карьеру: $106,778