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Топ-7 самых красивых белорусских теннисисток

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  • 24.04.2017, 9:56
  • 2,899
Ольга Говорцова

Женская сборная Беларуси по теннису добилась исторического успеха — вышла в финал Кубка Федерации.

В эти выходные наши девушки на «Чижовка-Арене» победили швейцарок со счетом 3:2.

«Наша Ніва» публикует подборку фотографий наших теннисисток, которые завоевывают мировую известность. В рейтинг не включена самая известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая пока восстанавливает спортивную форму после рождения ребенка.

Александра Соснович

22 года, 96-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $765,353

Арина Соболенко

18 лет, 125-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $67,845

@zlatushka26

Публикация от arynasabalenka (@arynasabalenka)

Ольга Говорцова

28 лет, 147-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $3,029,076

Вера Лапко

18 лет, 241-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $38,259

💕

Публикация от Vera Lapko (@veralapko)

Светлана Пироженко

24 года, 449-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $69,220

Ирина Шиманович

19 лет, 535-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $23,149

Хорошего всем дня💋

Публикация от Iryna Shymanovich (@irynashymanovich)

Happy girl🍭 day off☀️🌸 #day#atthebeach#perfect#wether#happy#face

Публикация от Iryna Shymanovich (@irynashymanovich)

Илона Кремень

22 года, 556-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $106,778

#koala 🐨😍😊

Публикация от Ilona Kremen (@ilo_kremen)


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