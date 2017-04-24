Топ-7 самых красивых белорусских теннисисток 5 24.04.2017, 9:56

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Ольга Говорцова

Женская сборная Беларуси по теннису добилась исторического успеха — вышла в финал Кубка Федерации.

В эти выходные наши девушки на «Чижовка-Арене» победили швейцарок со счетом 3:2.

«Наша Ніва» публикует подборку фотографий наших теннисисток, которые завоевывают мировую известность. В рейтинг не включена самая известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая пока восстанавливает спортивную форму после рождения ребенка.

Александра Соснович

22 года, 96-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $765,353

Арина Соболенко

18 лет, 125-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $67,845

Публикация от arynasabalenka (@arynasabalenka) Окт 28 2013 в 10:41 PDT @zlatushka26 Публикация от arynasabalenka (@arynasabalenka) Ноя 6 2013 в 8:03 PST

Ольга Говорцова

28 лет, 147-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $3,029,076

Вера Лапко

18 лет, 241-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $38,259

💕 Публикация от Vera Lapko (@veralapko) Апр 21 2016 в 9:40 PDT Публикация от Vera Lapko (@veralapko) Дек 16 2015 в 7:10 PST

Светлана Пироженко

24 года, 449-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $69,220

Ирина Шиманович

19 лет, 535-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $23,149

Хорошего всем дня💋 Публикация от Iryna Shymanovich (@irynashymanovich) Сен 14 2016 в 1:30 PDT Happy girl🍭 day off☀️🌸 #day#atthebeach#perfect#wether#happy#face Публикация от Iryna Shymanovich (@irynashymanovich) Апр 13 2016 в 3:42 PDT

Илона Кремень

22 года, 556-я ракетка мира

Призовые за карьеру: $106,778