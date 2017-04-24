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В Кричеве на пожаре сгорели шесть человек

  • 24.04.2017, 10:02
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Блочный, одноэтажный дом на улице Пионерской полыхал открытым пламенем.

В Кричеве ночью сгорел дом на улице Пионерской, погибло шесть человек, сообщили tut.by очевидцы.

«Дом блочный, одноэтажный, горел весь, открытым пламенем. Это было после полуночи, с субботы на воскресенье. Семья там выпивающая», — рассказал очевидец. По словам соседей, в доме проживала пенсионерка и два ее сына 45−50 лет. Накануне, возможно, в доме употребляли спиртное.

«Там все сгорело, перекрытия рухнули, тушили около часа — даже соседний дом пламенем немного повредило», — рассказывает очевидец.

В сводке МЧС происшествий по области уже есть информация о шести погибших на пожаре.


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