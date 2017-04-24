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Выгуливающий страуса на поводке британец стал звездой соцсетей

  • 24.04.2017, 10:15
  • 5,844

Автор видео удивился необычному зрелищу.

Британец Джек Моррисон (Jack Morrisоn) опубликовал в Twitter ролик, на котором запечатлел перепалку с выгуливающим страуса мужчиной. За сутки его твит собрал более пяти тысяч ретвитов и восьми тысяч лайков, сообщает lenta.ru.

Автор видео удивляется необычному зрелищу и называет мужчину ненормальным. «Ты выгуливаешь страуса, мужик!», — отмечает он. В ответ мужчина начинает ругаться и кричать, что у него на поводке не страус, а эму. Ролик заканчивается взаимным обменом оскорблениями.

В начале апреля жителя американского города Су-Фолс, штат Южная Дакота, оштрафовали на 190 долларов за то, что он выгуливал своего королевского питона без поводка.


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