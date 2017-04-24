Где покупают еду жители белорусских регионов 4 24.04.2017, 10:36

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Кто является главным конкурентом «Евроторга» в регионах.

«Евроторг» становится крупнейшим игроком на региональных рынках, вытесняя магазины Белкоопсоюза и небольших частных компаний, пишет zautra.by.

С начала года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило «доминирующее положение» «Евроторга» в розничной торговле продовольственными товарами сразу в девяти районах Беларуси.

С 2014 года, когда эта сеть попала в поле зрения антимонопольных органов, «Евроторг» проходит в качестве доминанта в торговле уже в 16 регионах. Еще в одном – Славгородском – «доминирующим» субъектом является его дочерняя структура «Доброном».

Согласно данным государственных реестров хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, с этого года «Евроторг» присутствует в реестрах всех областей.

Попадание в реестр означает постоянный госконтроль за деятельностью его фигуранта и выработку и осуществление мер по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности.

В определенных случаях антимонопольный орган «вправе в целях развития конкуренции принять решение о принудительной реорганизации хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке».

Также в целях развития товарных рынков и конкуренции антимонопольный орган может направить в соответствующие государственные органы и хозяйствующим субъектам предложения об изменении ценовой политики.

Впервые «Евроторг» попал в реестры доминантов в июне 2014 году. По приказу Минэкономики, которое тогда осуществляло антимонопольный контроль, ритейлер был признан доминирующей структурой на территории Горок и Горецкого района.

В 2015 году в поле зрения антимонопольщиков попала деятельность компании в Браславском (Витебская область), Жабинковском (Брестская область), Кировском (Могилевская область) и Узденском и Стародорожском (Минская область) районах. Тогда же в реестр доминантов на розничных рынках двух районов Могилевской области (Славгородском и Чериковском) была включена дочерняя структура «Евроторга» — «Доброном» (в 2017 году чериковский «Доброном» исключен из него).

В начале 2017 года МАРТ вновь обратился к проблеме конкуренции в розничной торговле в регионах Беларуси. В течение марта-апреля министерство взяло под контроль деятельность «Евроторга» еще в девяти районах страны. Реестр монополистов Могилевской области пополнился подразделением компании в Круглянском районе, Минской – в Мядельском. Впервые «Евроторг» был включен в реестры Гродненской (по Мостовскому и Свислочскому районам) и Гомельской (по Ветковскому, Хойникскому, Ельскому, Житковичскому и Лельчицкому районам) областей.

В начале апреля этого года министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что ведомство может впервые применить санкции в отношении «Евроторга». По его словам, министерство вынуждено реагировать на то, что в семи районах ритейлер забрал под свой контроль более 20% допустимого по законодательству рынка.

«Евроторг» в официальном комментарии признал, что превысил допустимые 20% в объеме розничного оборота продовольственными товарами в некоторых регионах, но не считает это нарушением.

«Действительно, на сегодняшний день в соответствии с полученными нашей компанией уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли доля ООО «Евроторг» в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в некоторых регионах за 2015 год превысила установленное законодательством ограничение в 20%», — заявили в компании.

Но, как отметили в «Евроторге», сам факт превышения этой доли не является нарушением действующего законодательства.

«Нарушение имело бы место в том случае, если бы после официальной публикации данных продовольственного розничного товарооборота в регионах ООО «Евроторг» в каком-либо регионе имел бы долю более 20% и продолжал бы открывать там новые продовольственные магазины», — подчеркивается в официальном комментарии компании.

Аналогичному контролю через включение в реестр доминантов подвергается с 2010-х годов деятельность основного конкурента «Евроторга» в регионах – предприятий Белкоопсоюза. Районные потребобщества фигурируют в реестрах всех областей, в некоторых регионах соперничая на рынках с «Евроторгом».

На розничном рынке Новополоцка в разряд доминантов с 2015 года включены коммунальное предприятие «Базис-Новополоцк» и частная компания «Ресттрэйд».