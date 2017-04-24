«Немецкая волна»: Макрон - будущий президент? 1 24.04.2017, 10:53

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Эммануэль Макрон

Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

Самое главное о первом туре выборов во Франции.

Первый тур президентских выборов во Франции завершился, как и предсказывали социологи, выходом во второй раунд лидера независимого движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона и главы правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщает "Немецкая волна".

Макрон набрал 23,86 процента голосов, Ле Пен - 21,43 процента, следом идут кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 19,94 процента и ультралевый политик Жан-Люк Меланшон с 19,62 процента. Явка оказалась сравнимой с показателями прошлого голосования 2012 года - в районе 80 процентов.

Проигравшие кандидаты призывают голосовать за Макрона

Комментируя предварительные итоги, Макрон заявил, что своим выбором французы высказались за "обновление". Во время своей предвыборной кампании он обещал в случае победы привести в правительство "новые лица", не задействованные ранее во французской политике. "Мы открываем новую страницу в политической истории Франции", - добавил лидер движения "Вперед!".

В штабе Ле Пен после объявления данных экзитполов тоже царило праздничное настроение. Глава французских правопопулистов поблагодарила "истинных патриотов", подчеркнув, что "пришло время освободить французский народ от высокомерной элиты".

Меланшон отказался говорить про предварительные результаты и призвал дождаться окончательного подсчета голосов. В то же время Франсуа Фийон сразу признал свое поражение и подчеркнул, что во втором раунде отдаст свой голос за Макрона. "Экстремизм может принести Франции только несчастье и раскол. Поэтому нет иного выбора, кроме как проголосовать против "Национального фронта", - заявил Фйион, выступая перед своими сторонниками. В поддержку Макрона во втором туре высказался и кандидат от социалистов Бенуа Амон.

Аналогичные заявления сделали также члены действующего правительства Франции - премьер Бернар Казнёв и глава МИД Жан-Марк Эйро. "Однозначный выбор: все левые и все республиканцы должны мобилизовать свои голоса за Эмманюэля Макрона, за Францию, за республику, за Европу", - написал Эйро на своей странице в Twitter.

Европейские политики приветствуют результаты

В Германии и других европейских странах поприветствовали выход проевропейского кандидата Эмманюэля Макрона во второй тур президентской гонки. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) отметил, что лидер движения "Вперед!" был единственным из кандидатов, который "не прятался" и не использовал антиевропейскую риторику. "Я уверен, Макрон будет следующим президентом Франции", - продолжил глава немецкого МИД.

Поздравления Макрону выразили в Twitter лидеры немецких партий: сопредседатель "зеленых" Джем Оздемир (Cem Özdemir), глава либералов Кристиан Линднер (Christian Lindner) и главный соперник Ангелы Меркель (Angela Merkel) на выборах в бундестаг Мартин Шульц (Martin Schulz) из Социал-демократической партии Германии. "Все демократы во Франции должны теперь объединиться, чтобы он (Макрон. - Ред.) стал президентом, а не националистка", - подчеркнул Шульц.

Что нужно знать о выборах президента Франции

"Хорошо, что Эмманюэль Макрон, выбравший курс на сильный Евросоюз и социальную рыночную экономику добился успеха", - заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

С поздравлениями Макрону в Twitter обратился и глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт. "Вперед за толерантную, амбициозную и европейскую Францию", - написал он. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пожелал Макрону успеха во втором туре выборов.

Макрон - будущий президент?

Второй раунд выборов президента Франции назначен на 7 мая. Согласно прогнозам социологов, электоральное рандеву с Ле Пен обещает Макрону уверенный триумф. Проевропейский кандидат может набрать от 60 до 65 процентов, а лидеру французских правопопулистов предрекают в лучшем случае до 40 процентов голосов. При этом опросы проводились еще до первого раунда голосования, после которого в поддержку кандидатуры Макрона однозначно высказались его недавние соперники Фийон и Амон.