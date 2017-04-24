«Недешевые белорусские артисты готовы выступать за $300» 10 24.04.2017, 10:58

6,723

Фото: onliner.by

Певец Саша Немо рассказал о гонорарах в современной Беларуси.

— Я считаю, что белорусский артист сегодня стоит приблизительно $ 1000. Объемы работы не важны — от двух песен до трехчасового выступления. Трехчасовое мне даже больше нравится, потому что я очень люблю работать с публикой и мне не интересны мини-концерты, где нужно спеть две песни. Для меня это катастрофа — ехать в другой город и выйти на 10 минут. И люди тебя не поймут, и ты не поймешь, что это было. Но всякое случается, - поделился с onliner.by. исполнитель.

— $ 1000?.. Не так уж и много.

— Не так уж и много, но это адекватная цена. Давайте посмотрим на зарплаты в стране и не будем наглеть. Нужно адекватно оценивать возможности людей и заказчиков. Хотя у меня есть и достаточно дорогие заказы, и сопутствующие услуги: я и гимн компании написать могу. Но знаю, что многие артисты, которые позиционируют себя недешевыми, готовы выступать за $ 300.