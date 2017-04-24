Украина отключает «ЛНР» от электричества 17 24.04.2017, 11:01

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Решение одобрено Министерством энергетики Украины.

С 25 апреля Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратит поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области, сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай в эфире телеканала «ЛОТ», передает korrespondent.net.

По его словам, в ЛЭО получили документы от госпредприятия «Энергорынок», которые подтверждены документами с Минэнерго за подписью министра Игоря Насалика.

«С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен», - заявил Грицай.