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Украина отключает «ЛНР» от электричества

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  • 24.04.2017, 11:01
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Решение одобрено Министерством энергетики Украины.

С 25 апреля Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратит поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области, сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай в эфире телеканала «ЛОТ», передает korrespondent.net.

По его словам, в ЛЭО получили документы от госпредприятия «Энергорынок», которые подтверждены документами с Минэнерго за подписью министра Игоря Насалика.

«С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен», - заявил Грицай.


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