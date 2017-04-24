«Людям не за что жить» 12 24.04.2017, 11:17

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Фото: БелТА

Тупая политика властей загоняет людей на дорожку преступлений.

На очередном заседании Чериковского райисполкома, которое состоялось в середине апреля нынешнего года, основным вопросом повестки дня стало рассмотрение ситуации по профилактике пьянства и алкоголизма, предупреждение преступлений против жизни и здоровья граждан, устранение причин и условий, им способствующих, пишет 6tv.by.

Рассмотрение вопроса на исполкоме в таком ракурсе закономерно. По сравнению с первым кварталом 2016 года, преступность в районе подскочила более чем на 30%. Число зарегистрированных случаев возросло с 35 до 43. Выступивший с информацией начальник местного РОВД, полковник милиции Александр Шункевич, как написала газета «Вестник Чериковщины» от 19.04. 2017 г., заявил следующее: «Несмотря на то, что по сравнению с 1 кварталом прошлого года количество преступлений, совершённых гражданами, находящимися в стадии алкогольного опьянения, снизилось, пьянство и алкоголизм остаются одним из определяющих факторов преступности».

Короче говоря, преступность в районе растёт прежде всего потому, что несознательные граждане пьют. А вот нынешнее государство и милиция, как один из его основных оплотов, вынуждены бороться с несознательными гражданами. Не будем в рамках этой статьи раскрывать тему того, как наше «доблестное» государство «борется» с пьянством и алкоголизацией населения, фактически превратив реализацию алкоголя одним из основных источников поступлений в бюджет. Глянем на ещё одну причину роста преступность в Чериковском районе, которую А. Шункевич и местные чиновники в упор не хотят видеть и признавать.

Согласно статданных, в Чериковском районе на сегодняшний день проживает порядка 7,9 тысяч трудоспособных граждан. На первого января 2016 года в экономике района, опять же по данным госстатистики, было занято 4900 человек. На первого января 2017 года, таковых оказалось ровно на 100 человек меньше. Эту цифру можно было бы объяснить тем фактором, что на основе бурного роста научно-технического прогресса в экономике Чериковского района внедряются передовые технологии и процессы. Резко растёт производительность труда и на этой основе на выполнение работ нужно меньшее количество работников. Ясно, например, что новый мощный трактор «Беларус» вспашет и посеет гораздо больше чем старенький МТЗ-80. Но тогда должна вырасти и заработная плата людей, работающих на более сложных машинах и оборудовании, и с более высокой производительностью труда. Но ни новых высокотехнологичных производств (исключая солнечную станцию), ни новых рабочих мест, позволяющих сразу 100 человек сделать лишними в экономике региона, — сегодня мы в Чериковском районе не наблюдаем.

Это подтверждается и ещё одним фактом. Реальная заработная плата в районе за 2016 год по сравнению с 2015 годом упала сразу почти на 9%, а за два последних года это падение превысило 12%!! В реальном секторе экономики число рабочих мест сокращается (за 2015г. и 2016 год более 230 человек) вместе с падением уровня заработной платы, на фоне того, что ни в райисполкоме, ни в милиции такого не наблюдается!?

Людям нет за что жить! Тупая политика власти загоняет их на дорожку преступлений, заставляет от безысходности пить, а иногда даже идти на суицид. Но, похоже, что милицейскому полковнику А. Шункевичу, как и руководству райисполкома во главе с Н. Космачёвым, это с первого раза не доходит! И они, образно говоря, пытаются ставить телегу впереди лошади.