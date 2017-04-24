В Белостоке прошел Катынский «марш теней» 1 24.04.2017, 11:29

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Фото: IAR/Krystian Dobuszyński

Потомки польских офицеров почтили их память.

Улицами Белостока прошел 3-й Катынский марш теней. Таким образом потомки убитых в Катыни поляков почтили их память, сообщает «Радио Польша».

«Думаю, что в определенной степени я должна это делать для него. Мы стараемся беречь и хранить память об этом», - сказала Агнешка Маркевич-Цибульская из общества «Катынские семьи» в Белостоке, чей дед погиб в Катыни.

По словам Марцина Оркевича из исторического бюро института национальной памяти, почти полтысячи жертв Катынского преступления являются уроженцами Белостока.

«Это прежде всего младшие офицеры резерва, которые представляли много профессий: врачи, чиновники, люди культуры. То есть, как и в случае всех жертв Катынского преступления, это довоенная польская элита», - добавил он.

Марш завершилось на Катынском площади. Организаторами мероприятия выступили общества «Катынская семья», «Группа Восток» и Белостокское отделения Института национальной памяти.

В шествии приняло участие несколько десятков человек.