Brutto представили официальный клип «Черный обелиск» 24.04.2017, 11:19

12,240

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Группа запускает обновленную, улучшенную версию Lyric Video «Черный обелиск».

Об этом группа сообщила в «Фейсбуке».

«Андрей Давыдовский — известный перфекционист и мастер детальной, скрупулезной аппликации, сложной картинки… Это Режиссер и Эстет», — признает Brutto. — Мы приносим ему извинения, что силой забрали «недоделанный и сырой» клип «Черный обелиск», чтобы сделать премьеру в срок, пожертвовав художественными составляющими ради календарного плана.

Получив выговор от фанатов, мы решили дать Андрею возможность доделать Клип, и видим, что теперь это настоящяя работа всеми любимого Давыда!

Прости нас (тупых Голиафов))… Смотрите режиссерскую, правильную версию Lyric Video «Черный обелиск»! Ars lónga, Vita brévis!»