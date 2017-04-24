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Brutto представили официальный клип «Черный обелиск»

  • 24.04.2017, 11:19
  • 12,240
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Группа запускает обновленную, улучшенную версию Lyric Video «Черный обелиск».

Об этом группа сообщила в «Фейсбуке».

«Андрей Давыдовский — известный перфекционист и мастер детальной, скрупулезной аппликации, сложной картинки… Это Режиссер и Эстет», — признает Brutto. — Мы приносим ему извинения, что силой забрали «недоделанный и сырой» клип «Черный обелиск», чтобы сделать премьеру в срок, пожертвовав художественными составляющими ради календарного плана.

Получив выговор от фанатов, мы решили дать Андрею возможность доделать Клип, и видим, что теперь это настоящяя работа всеми любимого Давыда!

Прости нас (тупых Голиафов))… Смотрите режиссерскую, правильную версию Lyric Video «Черный обелиск»! Ars lónga, Vita brévis!»


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