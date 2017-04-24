Brutto представили официальный клип «Черный обелиск»
- 24.04.2017, 11:19
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Группа запускает обновленную, улучшенную версию Lyric Video «Черный обелиск».
Об этом группа сообщила в «Фейсбуке».
«Андрей Давыдовский — известный перфекционист и мастер детальной, скрупулезной аппликации, сложной картинки… Это Режиссер и Эстет», — признает Brutto. — Мы приносим ему извинения, что силой забрали «недоделанный и сырой» клип «Черный обелиск», чтобы сделать премьеру в срок, пожертвовав художественными составляющими ради календарного плана.
Получив выговор от фанатов, мы решили дать Андрею возможность доделать Клип, и видим, что теперь это настоящяя работа всеми любимого Давыда!
Прости нас (тупых Голиафов))… Смотрите режиссерскую, правильную версию Lyric Video «Черный обелиск»! Ars lónga, Vita brévis!»