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«Пробуем драники и солянку, нравится белорусский лес»

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  • 24.04.2017, 11:39
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Пять историй безвизовых туристов в Минске.

Безвизовый режим на пять дней в Беларуси работает с февраля. На начало апреля такой возможностью воспользовались около восьми тысяч иностранцев. Что думают «безвизовые туристы» о нововведении и нравится ли им отдыхать в Минске? Портал tut.by опросил пятерых гостей белорусской столицы.

«Безвизовый режим помог сэкономить время»

Бенуа Мармилод (Benoit Marmillod), 25 лет, приехал в Беларусь из Вильнюса. Он француз, но сейчас живет в Литве и работает менеджером проекта. О безвизовом режиме узнал от друзей из Беларуси, затем прочел несколько статей, которые увидел на страницах друзей в Facebook.

— Впервые в Беларусь я приехал в 2013 году. С того времени приезжаю сюда каждый год, чтобы навестить друзей. В целом я был в Беларуси пять раз. И каждый раз приезжал с визой, только сейчас — без нее, — рассказывает он.

В Беларусь Бенуа снова пригласили друзья.

— Ничего особенного о белорусской культуре до поездки я не знал, и, действительно, открыл для себя Беларусь. Безвизовый режим помог мне сэкономить время. Если бы делал визу, то нужно было бы потратить рабочий день на то, чтобы забрать приглашение, ждать в очереди в посольстве на подачу документов, затем снова ждать в очереди, чтобы забрать паспорт… При этом виза стоила 60 евро. Столько же, сколько и билет на самолет, — говорит он.

Паспортный контроль в аэропорту молодой человек прошел за несколько минут. Пограничники лишь спросили, есть ли у него страховка.

По словам Бенуа, несмотря на то, что Беларусь находится рядом со странами ЕС, она многим отличается: алфавитом, культурой, архитектурой.

— Сейчас я учу русский язык и стараюсь больше узнать о людях, которые живут в Беларуси. Поэтому во время следующей поездки планирую посетить не только Минск, но и другие города, села.

Бенуа говорит, что было бы хорошо, если бы без визы можно было въезжать в Беларусь не только через аэропорт.

«Не говорю на белорусском и русском, но по-польски меня понимали»

Каролина Шумская (Karolina Szumska) приехала в Беларусь из Польши. Она помощник по SEO на телевидении и менеджер фанатского футбольного клуба AKS ZŁY. О безвизовом режиме узнала из интернета и на следующий же день купила билет на самолет в Минск.

— В Беларусь я приехала впервые, но это не последняя моя поездка сюда. У меня была мечта — посетить вашу страну. Отсутствие визы помогло ее осуществить. У меня много друзей из Беларуси, и я бы приехала сюда в любом случае, но, возможно, в другое время, — говорит она.

В Минске Каролина сняла квартиру. Она успела сходить на концерт Brutto, погуляла по парку Горького, центру города, походила по магазинам и ресторанам.

— У меня не было никаких проблем во время поездки. Я не говорю на белорусском и русском языках, но по-польски меня понимали, — отмечает она.

В плане безвизового режим Каролина рекомендует увеличить количество дней и обещает приехать к нам еще летом.

«С визой мне нужно было больше часа, чтобы выйти из аэропорта»

Паскаль Медавар (Pascal Medawar), 46 лет, работает техническим директором в ИТ-компании. Говорит, что он «наполовину ливанец, наполовину киприот».

О пятидневном безвизовом режиме ему рассказала жена-белоруска. Раньше он уже приезжал в нашу страну. Ему здесь нравится «холод, деревья и лес».

— Виза была для меня проблемой. Она дорогая, и ее непросто получить. Не думаю, что приезжал бы в Беларусь, если бы визу не отменили, — отмечает он.

Контрольно-пропускной пункт в аэропорту Паскаль пересек намного быстрее, чем раньше, когда нужно было делать белорусскую визу:

— Раньше мне нужно было больше часа, чтобы выйти из аэропорта. Сейчас у меня спросили о наличии страховки, сроках ее действия и зоне покрытия.

Во время этой поездки Паскаль был в минском цирке, ходил по магазинам.

— Для меня было сюрпризом, насколько Беларусь дружелюбная страна, несмотря на языковой барьер. У вас чистые улицы и тротуары, водители соблюдают правила дорожного движения, безопасно гулять, — говорит он.

Паскаль считает, что безвизовый режим стоит продлить как минимум на две недели:

— Страна большая, и есть много мест, которые турист захочет посетить. А чем больше человек будет находиться в стране, тем больше денег он потратит.

«Если бы в стране было больше людей, которые говорят по-английски»

Анна Йорк (Anna York), 57 лет, приехала в Беларусь из Северной Ирландии. По профессии она повар. В Беларуси у нее живут родные: дочь, ее муж и внуки. Поэтому у нас в стране она была уже десять раз.

— Прошла границу в аэропорту за 15 минут, но я ожидала, что на это потребуется некоторое время. Если бы в стране было больше людей, которые говорят по-английски, было бы здорово, — комментирует она.

Анна обещает, что благодаря безвизовому режиму будет приезжать в Беларусь чаще.

«Туристы обязательно должны посетить музей Великой Отечественной войны»

Технический работник Брэм Вербругге (Bram Verbrugghe), 27 лет, прилетел в Минск из Бельгии. Его девушка — белоруска. Она и рассказала о безвизовом режиме.

В Минске он наслаждался местной кухней. Пробовал «драники, сырники, солянку». Ходил в музей Великой Отечественной войны.

— Туристы обязательно должны посетить этот музей, чтобы понять богатую историю Минска. Еще я ездил на экскурсионном автобусе по городу. Рекомендую такое путешествие, когда темно: Минск вечером красивый, — говорит он.

В следующий раз Брэм планирует посетить Брест.


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