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Путину указали на провал

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  • 24.04.2017, 11:47
Фото: AFP

Правитель РФ совершил тактическую ошибку, когда встретился с Марин Ле Пен.

Президент Российской Федерации Владимир Путин совершил тактическую ошибку, когда в конце марта встретился в Москве со скандальным кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал российский журналист Константин Эггерт, пишет obozrevatel.com.

«Первый тур выборов президента Франции - новое поражение того, что почему-то по инерции называют "внешней политикой России", а на самом деле - токсичной смеси бравады, неумелой пропаганды, некомпетентности и чиновной трусости», - написал он.

«Не буду анализировать результаты, которые ведут к победе во втором туре самого про-европейского и антикремлёвского кандидата Макрона, чей штаб отказал в аккредитации "Спутнику" и RT (пропагандистские СМИ РФ. - Ред.). То, что за пару недель до выборов президенту России кто-то порекомендовал встретиться с заведомым проигравшим гонки Марин Ле Пен - это, с чисто прагматической точки зрения, даже хуже танцев вокруг Януковича в 2004 году (у него тогда всё же был шанс победить)», - добавил журналист.

Эггерт подчеркнул, что Путин вступил в предвыборную кампанию в чужой стране и «в очередной раз предстал проигравшим, вместе с мадам Марин».

«То есть страноведческая экспертиза МИД либо оказалась никчёмной, либо, скорее всего, пала жертвой "метода Сафронкова". Это когда говорить нужно не то, что есть на самом деле, а то, что приятно начальству. В отставку никто не уйдёт, это ясно. Не те времена (пока), не те нравы (тоже пока). Скорее всего, далее последуют пропагандистские попытки повлиять на результаты выборов в Национальное собрание Франции в июне, чтобы попытаться парализовать президентство Макрона и продолжить борьбу за отмену санкций», - резюмировал он.


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