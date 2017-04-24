Белорус стал победителем велогонки «Тур Мерсина» 1 24.04.2017, 11:56

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Гонщик велоклуба «Минск» Станислав Божков выиграл общий зачет международной велогонки, которая прошла в Турции.

Второе место в генеральной классификации занял еще один представитель белорусской команды Эдуард Ворганов, сообщает БелТА.

Станислав Божков победил на первом этапе гонки и на остальных отрезках смог удержать желтую майку лидера. Как отметил победитель, успех стал возможен благодаря слаженной работе гонщиков «Минска».

В стартах также приняли участие Сергей Попок, Евгений Соболь, Константин Клименков, Александр Головаш, Антон Музычкин, Олег Агиевич. В проведение заключительного четвертого этапа коррективы внесла погода. Ураганный ветер вынудил организаторов гонки после консультаций с комиссаром Международного союза велосипедистов (UCI) отменить старт по соображениям безопасности.

В итоге Станислав Божков стал победителем «Тура Мерсина», а также сохранил за собой майку самого активного гонщика. Эдуард Ворганов завершил многодневку на второй позиции в общем зачете. Третьим по итогам гонки стал казахстанец Галым Ахметов из Astana City. Велогонщики «Минска» удостоены также приза лучшей команде «Тура Мерсина-2017».