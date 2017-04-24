Незабываемые кадры Минской весны 3 24.04.2017, 12:04

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26 апреля 1996 года десятки тысяч белорусов вышли на «Чернобыльский шлях».

26 апреля в 10-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС в Минске состоялось массовое шествие по проспекту Франциска Скорины от Академии Наук и митинг оппозиционных сил, напоминает сайт 90s.by.

В нем участвовало более 60 тысяч человек. На митинге выступил Зенон Позняк, который нелегально вернулся в Беларусь (после акции он снова должен покинуть страну). Митинг был отмечен минутой молчания в память об убитом Джохара Дудаева.

Власти запретили акцию и бросили на подавление протеста спецотряды: ОМОН, спецназ, армейские подразделения. На улицах Минска произошли жесткие стычки со спецназом. Около 100 человек пострадали, были раненые. После митинга возле Дворца спорта начались аресты. Около 23 часов спецслужбы напали на штаб-квартиру БНФ. Был задержан депутат Верховного совета Павел Знавец.

«Чернобыльский шлях» стал крупнейшей акцией Белорусской весны 1996 года и на долгие годы – символом героического сопротивления режиму Лукашенко.