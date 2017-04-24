Путинцы остановлены под Парижем 7 Алексей Мельников

24.04.2017, 12:26

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Алексей Мельников

Фийон и Меланшон на голову разбиты, их армии бегут.

После измены Трампа, страшной неудачи в Голландии и провала в Болгарии, когда дело раскола западного мира, казалось, рухнуло, - вспыхнула надежда на победу во Франции.

Майорский штаб в Кремле кипел идеями. Фуражки на головах победно смотрели на Запад. В освященном помещении, среди табачного дыма, майоры рисовали стрелки в сердце Франции – Париж.

В этот раз готовились серьезно.

Группа армий «Юг» во главе с Меланшоном атаковала слева, группа армий «Север» с Фийоном наносила удар справа, а в центре, тараня либерализм и толерантность, с франциской, поднятой над головой, распустив по плечам белые волосы, неслась к Елисейскому дворцу Ле Пен, Мариночка – главная надежда кремлевских майоров.

Позади наступавших ехали обозы с восточным золотом Москва любила, ждала, готовилась праздновать победу над Европой.

Запах победы пьянил.

Какая-то дама с немытой головой и грубым смехом привезла из МИДа депешу, что Фийон и Ле Пен уже вошли в Париж!

Майоры вскочили на ноги, с грохотом рухнули на пол гнутые спинки венских стульев – крики, слезы, объятия, розы счастья на щеках главного майора. Добрую вестницу подняли на стол и она танцевала «Калинку», жеманно поводя плечами в красном трико подняв над не знающей шампуня головой победную депешу..

И вдруг, хмурой лошадью вошёл новый вестник – здоровый, костистый мужик с загорелым черепом.

Майоры оцепенели. Главный посерел.

Вести были ужасны – Фийон и Меланшон на голову разбиты, их армии бегут, обозы взяты, победные европейцы захватили их маршальские жезлы, сами они сдались на милость победителя. Ле Пен остановлена под Парижем и окружена со всех сторон.

Тишина рухнула с потолка, придавив майорские спины. Главный медленно, спадающим с лавки мешком, опустился на стул и снял галстук.

«Надо держаться, мой лидер, - вкрадчиво сказал костлявый исполин, - ещё не все потеряно, Ле Пен готовится к прорыву, она сильна, Франция ещё может стать нашей!»

Улыбка тронула губы главного майора. Он взял себя в руки и произнес: «Работаем дальше, мы возьмем Париж ко дню победы!».

Майоры вздрогнули от надежды и загалдели разом, перебивая друг друга.

Сиреневое московское утро, заглянув в окно, улыбнулось, хмыкнуло, покрутило пальцем у виска и отправилось дальше – будить серьёзных дворников – сказать им «салям алейкум», преломить с ними лаваш и вместе посмеяться в тылах майорской внешней политики.

Алексей Мельников, livejournal.com