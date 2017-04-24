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Литва: Границу Беларуси нарушил легкий самолет гражданина Дании

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  • 24.04.2017, 12:35
Фото: Scanpix

Администрация гражданской авиации Литвы прокомментировала инцидент.

Воздушное пространство Беларуси на прошлой неделе нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта пилотируемый гражданином Дании легкий самолет P46T, сообщили в понедельник руководители литовских предприятий Oro navigacija и Администрации гражданской авиации, передает delfi.lt.

По данным белорусских военных, нарушение государственной границы со стороны Литовской Республики было зафиксировано 19 апреля в 13 часов 40 минут.

Минобороны Беларуси сообщило, что военными был обнаружен легкомоторный самолет, который направлялся в сторону белорусской границы. Литовская сторона была проинформирована о возможном нарушении воздушным судном границы, однако самолет продолжил полет и вошел в воздушное пространство Беларуси.

Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства республики.

22 апреля в МИД Беларуси был вызван посол Литвы Андрюс Пулокас. Ему была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном. Как подчеркивалось в ноте МИД, Минск ожидает разъяснений по поводу инцидента.


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