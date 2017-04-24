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Беларусь попала на мировую карту преследования христиан

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  • 24.04.2017, 12:58

Белорусские власти не соблюдают право на свободу вероисповедания.

Беларусь вместе с Россией отмечены как страны, где существует «среднее» преследование христиан — из-за давления, которое оказывают связанные с РПЦ (Московский патриархат) государства на другие христианские общины. Об этом говорится в докладе проекта «Под мечом Цезаря», который презентовали в Вашингтоне, пишет belsat.eu.

Доклад сосредотачивается на более жестком угнетении или даже геноциде христиан в исламских или коммунистических странах, однако упоминает также и Россию.

«При Владимире Путине отношения между Русской Православной Церковью и русским государством самые близкие со времен царизма. В результате испытывают дискриминацию другие христиане, которые составляют менее 5 процентов населения России и состоят из протестантов различных деноминаций, католиков… Хотя преследование не такое открытое, как в Китае или Саудовской Аравии, федеральные, региональные и местные власти в России, тем не менее резко ограничивают религиозную свободу», — отмечается в докладе.

Судя по тому, что Беларусь отмечена на карте таким же как и РФ цветом, который соответствует «стране со средним уровнем преследования», авторы считают, что подобная же оценка касается и действий нашего государства. В тексте доклада Беларусь не упоминается.

Основное внимание доклад уделяет страданиям христиан в Африке и Азии.

Кардинал Дональд Вёрл.

«Согласно сообщениям, около 200 миллионов христиан живут под угрозой физического насилия, заключения, пыток или даже смерти из-за того, что у них есть вера, которая неприемлема для правителей в той или иной части мира», — отметил католический архиепископ Вашингтона кардинал Дональд Вёрл во время презентации доклада в Национальном клубе прессы в столице США.

Почти каждый час где-то на Земле убивают христианина, сказал кардинал, передает сайт, который первый среди американских СМИ сообщил о событии.

Это соответствует цифре, которую называл в анализе Центр изучения новых религий в Турине, по оценкам которого в 2016 году погибло от рук религиозно мотивированных убийц около 9.000 христиан. Это примерно на 20 процентов больше, чем в 2015 году.

Однако иногда христиане берут для самообороны оружие, как это произошло в Сирии. Там действует как минимум несколько христианских ополчений, которые борются против исламистов. Например, христианское ополчение «Сирийский военный совет» входит в состав «Сирийских демократических сил», военно-политического объединения, которое получает военную помощь США и одновременно сражается с исламистами и местным президентом Башаром Асадом.

Христианки из женского отряда «Сирийского военного совета».
Фото ypgrojava.org

Наиболее жестко, отмечается в докладе, христиан преследуют коммунистические режимы, такие как Северная Корея (КНДР), или исламистские окологосударственные или негосударственные структуры, такие как террористическая группировка «Исламское государство».

Однако и в демократических странах происходит дискриминация христиан. «Индия, самая крупная демократия в мире, хотя имеет репутацию места религиозного мира и здорового плюрализма, выбрала правительство индуистских шовинистов, у которых есть тесные связи с экстремистскими группировками, разжигающими насилие в отношении христианского и мусульманского меньшинства. Существует традиция религиозной толерантности в Индонезии, самой большой мусульманской демократии, однако механизмы демократии и бюрократии позволяют исламистам дискриминировать христианское меньшинство», — отмечают аналитики.

В последней части доклада предложены рекомендации для государственных органов, международных и неправительственных организаций, журналистов, редакций СМИ и ученых для снижения насилия и дискриминации в отношении христиан и других религиозных меньшинств.

«Это не просто кризис для христиан, который должен беспокоить только христиан. Это кризис человечности», – отметил архиепископ Вашингтона.


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