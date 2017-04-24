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Cтал известен соперник Беларуси в финале Кубка Федерации

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  • 24.04.2017, 13:01

Белорусские теннисистки вышли в финал после победы над Швейцарией.

Теннисистки сборной США будут соперницами Беларуси в финале Кубка Федерации. В полуфинальном матче они победили со счетом 3:2 команду Чехии и приедут в Минск на решающий поединок, передает «Еврорадио».

Белорусская сборная вышла в финал после победы над Швейцарией, также со счетом 3:2. Полуфинальный матч проходил 22-23 апреля на кортах "Чижовка-Арены".

Итоговый матч состоится 11-12 ноября. Предполагается, что в нем сможет принять участие Виктория Азаренко, которая после рождения ребенка планирует вернуться на корты летом этого года.


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