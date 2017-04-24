Финансовые рынки рады успеху Эммануэля Макрона 24.04.2017, 13:09

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Курс евро вырос на новостях об итогах первого тура президентских выборов во Франции.

Во второй тур президентских выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Рынки опасались, что во второй тур выйдут Ле Пен и кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон, сообщает ВВС.

В таком случае перед избирателями стоял бы выбор между двумя кандидатами, чрезвычайно скептически относящимися к Евросоюзу.

Утром на рынках в Азии курс евро поднялся на 2%.

«Если результаты окажутся такими же, что и экзитполы, то инвесторы будут довольны, что центристский кандидат прошел во второй тур», - говорит экономист Дин Тернер из UBS Wealth Management.

«На данный момент, судя по всему, Макрон станет следующим президентом Франции, что повысит интерес инвесторов к французскому и европейскому рынкам», - говорит он.

Как только открылись биржи в Азии, курс евро подскочил на 2% по отношению к доллару. Столь высокого курса не было с 10 ноября, сразу же после американских президентских выборов.

Курс евро по отношению к иене поднялся на 3%. Курс иены при этом упал на 1% по отношению к доллару.

«Проевропейский выбор» и «французский Обама»

Эммануэль Макрон занимал пост министра экономики в одном из кабинетов нынешнего президента Франсуа Олланда. Несмотря на недостаток политического опыта - он никогда не избирался в парламент - опросы избирателей обещают ему победу во втором туре.

«Теперь все ожидают, что центристски настроенные избиратели поддержат Макрона и не допустят президентства Ле Пен. То есть это будет проевропейский выбор, что повысит готовность инвесторов идти на риск», - считает Ричард Макгуайр, начальник отдела ставок Rabobank.

Аналитик оговаривается, правда, что после результатов британского референдума по выходу из состава ЕС и после избрания Дональда Трампа результат голосования 7 мая нельзя считать гарантированным.

«Макрон успокоит рынки, так как он обещает снизить налоги на доходы корпораций и уменьшить административное давление на бизнес. Он обещает преемственность», - комментирует Октавио Маренци, глава финансово-исследовательской компании Opimas в Париже.

С ним согласна Кетлин Брукс из Лондонской фирмы City Index, которая считает, что результат голосования во Франции положителен по двум причинам.

«Во-первых, Макрон политически стабильный, центристский кандидат, вроде французского Обамы. Он считается надежным человеком. Во-вторых, его победа укрепляет будущее ЕС и евро, а Марин Ле Пен хочет уничтожить и то, и другое».

Британские букмекеры также ставят на победу Макрона 7 мая.