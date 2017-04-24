Россия вышла на третье место в мире по расходам на вооружение 24.04.2017, 13:30

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Бесспорное лидерство по этому показателю удерживают Соединенные Штаты и Китай.

По данным стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI), впервые за последние восемь лет расходы на вооружение во всем мире растут два года подряд. В 2016 году совокупный показатель по всем странам составил 1,686 триллиона долларов, что на 0,4 процента выше, чем в 2015 году, сообщила организация в понедельник, 24 апреля. Особенно заметно свои военные расходы в 2016 году увеличили страны Азии, Океании, Центральной и Восточной Европы, а также Северной Африки, сообщает «Немецкая волна».

Бесспорным лидером в этом отношении остаются Соединенные Штаты, которые в прошлом году направили на вооружение 611 миллиардов долларов (на 1,7 процента выше, чем годом ранее). За ними следует Китай, увеличивший в 2016 году военные расходы на 5,4 процента до 215 миллиардов долларов. На третье место поднялась Россия, потратившая за минувший год 69,2 миллиарда долларов на вооружения, что на 5,9 процента больше, чем в 2015-м.

Саудовская Аравия сократила военные расходы после падения доходов

Саудовская Аравия, которая еще в 2015 году занимала третью строку за США и Китаем, снизила военные расходы на 30 процентов до 63,7 миллиарда долларов. Сокращение этой статьи расходов произошло «несмотря на продолжающееся участие в региональных войнах» и связано со снижением доходов от продажи нефти, считают эксперты.

На пятом месте в актуальном рейтинге - Индия (рост на 8,5 процента до 55,9 миллиарда долларов). А Германия заняла девятое место после Японии и перед Южной Кореей. В 2016 году Берлин увеличил затраты на вооружение на 2,9 процента до 41,1 миллиарда долларов. В ближайшие годы этот показатель может составить 69 миллиардов долларов. ФРГ обязалась привести свои военные расходы в соответствие с требованиями НАТО, предполагающими минимальный объем затрат на военные нужды в 2 процента ВВП.