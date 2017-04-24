В Лиде скорая столкнулась с Volkswagen 3 24.04.2017, 13:47

Во время ДТП в легковом автомобиле находился ребенок.

В Лиде произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легковушки. Фотографии с места происшествия опубликовал участник форума onliner.by с ником 1599576. По его словам, в легковом автомобиле находился ребенок.

«Лида. Водила скорой перед самым перекрестком включил сирену, не тормозя выехал на красный и протаранил пассата, в котором сзади сидел ребёнок в бустере», — таким комментарием дополнил пользователь свои снимки.

На фотографиях видно, что в ДТП пострадала машина скорой помощи Renault и Volkswagen Passat. Последний получил удар в заднюю дверь с водительской стороны. Ребенок сидел с другой стороны. Инцидент произошел на пересечении улицы Кирова с проспектом Победы. Скорая ехала по Кирова в направлении центральной улицы города — Советской. О пострадавших не сообщается.

Читатель с ником Makcim60 разместил видео, на которое попал момент ДТП. Очевидно, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной.