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Гидромет: Завтра будет до +19 градусов

  • 24.04.2017, 13:53
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 25 апреля прогнозируются дожди и грозы.

Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западной половине стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет южным: ночью порывистым, утром и днем - до сильного. Ночная температура воздуха составит от минус одного до плюс пяти градусов. Днем будет 9-15 градусов со знаком плюс, по югу прогнозируется до 19 тепла.

Синоптики объявили на 25 апреля оранжевый уровень опасности, поскольку на большей части территории ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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