Митрополит Павел снова появился на шикарном Range Rover с российскими номерами

Митрополит Павел снова появился на шикарном Range Rover с российскими номерами36
- 24.04.2017, 14:12
В сети появилось новое фото автомобиля главы БПЦ.
Фотографию миторополита Павла возле шикарного Range Rover с российскими номерами опубликовало в «Твиттере» «Радыё Свабода».
«Митрополит Белорусской православной церкви ездит на машине с российскими номерами. Ах, ну да, у него ж нет гражданства Беларуси», - прокомментировали снимок журналисты.
Митрополит Беларусской православной церкови ездит на машине с российскими номерами. Ах, ну да, у него ж нет гражданства Беларуси. pic.twitter.com/I2CeBgLXF3— Вольная рэдакцыя (@svabodka) 23 апреля 2017 г.