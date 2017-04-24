Митрополит Павел снова появился на шикарном Range Rover с российскими номерами 36 24.04.2017, 14:12

В сети появилось новое фото автомобиля главы БПЦ.

Фотографию миторополита Павла возле шикарного Range Rover с российскими номерами опубликовало в «Твиттере» «Радыё Свабода».

«Митрополит Белорусской православной церкви ездит на машине с российскими номерами. Ах, ну да, у него ж нет гражданства Беларуси», - прокомментировали снимок журналисты.