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Митрополит Павел снова появился на шикарном Range Rover с российскими номерами

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  • 24.04.2017, 14:12

В сети появилось новое фото автомобиля главы БПЦ.

Фотографию миторополита Павла возле шикарного Range Rover с российскими номерами опубликовало в «Твиттере» «Радыё Свабода».

«Митрополит Белорусской православной церкви ездит на машине с российскими номерами. Ах, ну да, у него ж нет гражданства Беларуси», - прокомментировали снимок журналисты.


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