Поставив € 1 на Navi, можно выиграть € 101 24.04.2017, 14:25

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Букмекеры собирают ставки на «Евровидение-2017».

Букмекеры составили рейтинговый список участников «Евровидения-2017», который пройдет в мае в Киеве. Больше всего фанаты ставят на победу Италии, на последнем месте — Словения, сообщает «Белсат».

Беларусь заняла 32 место из 42 в рейтинге букмекеров на победу на Евровидении-2017.

Группа Navi в этом рейтинге занимает 32 место из 42 участников. Например, один из букмекерских сайтов Unibet предлагает возможный выигрыш в 2020 евро, если поставить 20 евро на победу Navi на Евровидении.

Украинские исполнители O.Torvald занимают 23 позицию у букмекеров. Россия в рейтинге не участвует, поскольку певице Юлии Самойловой запретили выступать в Киеве.