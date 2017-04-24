Фанаты Navi: Мы не смогли купить билеты на «Евровидение», но все равно едем в Киев 24.04.2017, 15:08

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Фото: «Еврорадио»

Поклонники музыкантов устроили флешмоб с сотнями сердец на проводах Ксюши и Артема на знаменитый конкурс.

В субботу 22 апреля во Дворце профсоюзов Naviband проводили на «Евровидение». На каждом кресле в зале лежали разноцветные сердца и инструкция от navibandarmy, в какой момент их поднимать. Сами музыканты решили проститься с фанатами в уютном формате: под контрабас, акустические гитары и рояль, на котором играла Ксения Жук, передает «Еврорадио».

«Я очень люблю белорусский язык, учусь в гимназии №14, поэтому мне очень приятно, что наш язык не забывают, на нем поют», ― говорит 10-летняя Алина «с рожками», как у Ксюши. Ее мама Анастасия добавляет: «Мы желаем группе победы. Это очень хорошо, что сейчас белорусов увидят такими, какими есть Naviband, какими есть Ксюша и Артем, потому что они настоящие белорусы».

О любви к Naviband в том числе из-за языка говорят многие наши собеседники. Сами музыканты на сцене пользуются двумя языками, что дает возможность их понять и иностранным фанатами.

«Я фанат» Евровидения «и Naviband, ― рассказывает Анна, которая вместе с родителями приехала на концерт из Смоленска. ― Мне нравятся все представители Беларуси ― их классно готовят, уровень растет, ждем, когда «Евровидение «приедет в Минск. В Киев мы не поедем, так как наша представительница Юлия Самойлова отказалась участвовать. Поэтому вся наша любовь идет сейчас Беларуси. Мы даже были на пре-пати в Амстердаме и также болели на Naviband «.

Нынешний концерт Naviband кажется более цельным и вдумчивым по сравнению с большим электрическим сольником в Re: Public 14 февраля. Хотя фэны и кричат, что им больше по вкусу танцевальные выступления группы, сама Ксюша со сцены говорит, что история с «Евровидением» сделала группу более взрослой.

«Это был один из наших самых интимных и тонких концертов, ― добавляет Артем Лукьяненко после выступления. ― Мы впервые играли таким составом. Было сложно найти время, но нам очень хотелось выразить благодарность людям, ради которых мы все это делаем. Эти эмоции были нам необходимы. Когда мы будем стоять на сцене «Евровидения», мы будем думать о сегодняшнем концерте, о людях, которые на него пришли, потому что они ― наш якорь «.

Среди посетителей концерта у нас получилось найти и тех, кто едет поддерживать Артема и Ксюшу в Киев:

«Так случилось, что билеты мы не успели купить, потому что это было трудно сделать из-за очереди на сайте. Но мы все равно едем туда поддерживать их душой и мыслями. Я еду со своими друзьями, нас пока трое. Но едет много знакомых, по крайней мере, половина БГУ «, ― говорит Алина.

1 мая Naviband летят в Киев. 3-го ― впервые выйдут на сцену «Евровидения» на репетицию. 11-го мая музыканты выступят под номером 14 во втором полуфинале.