Макрон может стать самым молодым лидером Франции после Наполеона Бонапарта 1 24.04.2017, 14:59

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Эммануэль Макрон приветствует "Жанну д'Арк" на фестивале в Орлеане

И его роль в европейской истории может оказаться не менее значительной.

39-летний Эммануэль Макрон никогда до сих пор не участвовал в выборах и еще три года назад был неизвестен широкой публике. Он построил свою кампанию как личный крестовый поход для перестройки французской политической системы. "Пустой" и провальной, как определил ее молодой политик.

"Я дитя провинциальной Франции. Ничто не предопределяло моего нахождения здесь сегодня", — понизив свой обычно пылкий тон, сказал Макрон на одном из массовых предвыборных митингов, пишет The Guardian (перевод – belaruspartisan.org).

И это правда. Человек, от которого сейчас, возможно, зависит судьба объединенной Европы, ворвался в политику головокружительно и как будто спонтанно.

Эммануэль Макрон родился в буржуазной семье врачей в северном городе Амьен. В 16 лет у него завязались отношения с преподавательницей драмы, которая была старше него на 24 года. Родители хотели прекратить этот роман и отправили сына в Париж. Он же поклялся, что вернется, чтобы жениться на своей возлюбленной, и он это сделал.

"Я не делаю никаких уступок конформизму", — говорит Макрон, — не только о своих отношениях, но и о своем политическом проекте.

После двух лет работы министром экономики при непопулярном президенте от партии социалистов Франсуа Олланде Макрон почуствовал, что может оседлать настроения безысходности и недоверия по отношению к французским правящим элитам. Менее чем за год он создал движение "En Marche!" ("Вперед!"), стремительно набравшее популярность. По некоторым данным, сейчас в нем состоит больше членов, чем в партии социалистов.

Макрон как-то сравнил свою мятежную жилку с французской святой Жанной д'Арк. По крайней мере, как и она, Макрон установил прямые отношения с французским народом. Предпочтя оставить старые партийные машины.

Он считает, что с тех пор, как голова короля Людовика XVI была отрублена в ходе революции, Франция пытается компенсировать отсутствие истинной фигуры лидера, который мог бы олицетворять Францию. Поствоенный президент генерал де Голль восполнил этот пробел, но с тех пор все более "обычные" персонажи становились президентами, которые являлись "пустым креслом в средоточии политической жизни".

Претензии Макрона на то, чтобы заполнить эту пустоту, заставили критиков обвинить его в чрезмерной самонадеянности. Его политические противники называют его "гуру", и он сам как-то назвал политику "мистикой".

Но при этом знающие Макрона люди, называют его "невероятно здравомыслящим" и "гением человеческих отношений".

В престижном лицее Генриха IV в Париже Макрон был известен своим даром красноречия. Как рассказал Жан-Батист де Фрумент, его одноклассник, который позже стал советником Николя Саркози, Макрон мог стоять у доски и завоевать свою аудиторию в математике, даже если у него на самом деле не было решения уравнения.

"Уже тогда было ясно, что он увлечен формированием заинтересованного сообщества, и он был гением в человеческих отношениях", — добавил Жан-Батист де Фрумент.

Во французской политике, где отчужденное высокомерие стало нормой, преданность Макрона искусству обольщения отмечается даже его оппонентами.

"Его рукопожатия продолжаются веками. Он кладет руку на твою руку и смотрит тебе в глаза. Он слушает вас, задает вопросы и создает у вас впечатление, что будущее мира зависит от того, что вы говорите. Он заставляет всех, кого он встречает, чувствовать себя имеющими значение. У него очень много эмпатии", — говорит о Макроне его биограф.

На работе в инвестиционном банке Ротшильда роль Макрона заключалась в том, чтобы организовывать посреднические сделки и убеждать.

"Ты вроде как немножко проститутка. Твоя работа — это обольщение", — говорил Макрон в интервью Wall Street Journal.

Его самой крупной сделкой стало приобретении компанией Nestlé SA за 11,8 млрд. долларов производителя детского питания Pfizer Inc, на чем сам Макрон заработал 2,8 млн. евро. С тех пор он жаловался на то, что не смог избавиться от "клейма" банкира в стране, где на богатство наложено табу.

"Деньги для него не самоцель. Он не коллекционирует дорогие часы и вообще не занят потребительством. Деньги для него важны постольку, поскольку они дают свободу. Вот что определяет Эмммануэля Макрона, так это свобода. Он хотел быть свободным, чтобы жить с Бригиттой. Работа у Ротшильда давала ему финансовую свободу. И когда он оставил свою должность министра экономики, он сделал это, чтобы получить политическую свободу. Свобода — это то, что определяет его выбор", — рассказывает близкий друг Макрона, экономист Марк Ферраччи.

С самого начала их дружбы в университетские дни, когда они дарили друг другу романы Эмиля Золя в дни рождения, он и Макрон говорили о неравенстве во Франции, сказал Ферраччи.

"Бедность и неравенство — это то, на что он хочет ответить, но не обязательно в духе традиционных французских левых, которые перераспределяют и выплачивают пособия. Я думаю, он убежден, что вы боретесь с бедностью, предоставляя возможности, а не отдавая деньги. Равные возможности имеют значение", — говорит Ферраччи.

Наблюдатели отмечают, что Маркону сопутсвует невероятная удача и благоприятное стечение обстоятельств. Возможно, именно поэтому он склонен видеть в политике "мистику".

"Чего сегодня не хватает в политике, так это немного чувства выхода за грань, который дают литература и философия. Мне нужны такие эмоции. Я не знаю, как жить без них", — сказал как-то Макрон.

Он уподобил роль лидера тому, чтобы быть "терапевтом" нации — выслушивать беды страны и отвечать на них.

Ну, а пока что он, кажется, сумел излечить Европу от острого и казавшегося фатальным евроскептицизма. Многие наблюдатели ожидали, что Франция станет очередной костяшкой домино, которая упадет на радость Кремлю, потянув за собой Европейский союз.

Социологи прочат 39-летнему "выскочке" уверенную победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Если они не ошибутся, Эммануэль Маркон станет самым молодым лидером Франции после Наполеона Бонапарта.

И его роль в европейской истории может оказаться не менее значительной.